PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I ducali non vanno oltre il pareggio ad Esanatoglia e sabato prossimo si giocheranno tutto nello scontro diretto con la capolista Elpidiense Cascinare. Arancioblu e biancoazzurri tornano al successo dopo una serie di risultati negativi

di Michele Carbonari

Si deciderà sabato prossimo il girone C di Prima categoria: a tre giornate dal termine del campionato, la capolista Elpidiense Cascinare (1 a 0 sul Caldarola) e il Camerino sono ora separate da sei lunghezze. Infatti, i biancorossi hanno diviso la posta in palio ad Esanatoglia.

Due volte in vantaggio con Di Luca e Foglia (entrambi a segno sugli sviluppi di calci piazzati), i ducali di mister Tiburzi vengono raggiunti prima da Buldrini (assist di Mosciatti) e poi da Gjuci (tirocross). Resta invariato, invece, il distacco con la terza forza del campionato, l’Appignanese, che chiude a reti inviolate a Montecosaro contro la Vigor (risultato ad occhiali anche fra Folgore Castelraimondo e Cingolana, che recrimina per un gol annullato per fuorigioco ad Agosto). I mobilieri ora sentono il fiato sul collo della Settempeda, che supera 2 a 1 in casa il Sarnano penultimo in classifica. Al Soverchia sblocca Ulissi, di prima intenzione su una respinta di un calcio piazzato contestato dagli ospiti, raddoppia l’autogol di Ciccioli (sul cross di Quadrini), che poi rimedia accorciando le distanze. Non basta ad evitare la sconfitta, i biancocelesti sono in corsa per evitare la retrocessione diretta insieme al fanalino di coda Cska Corridonia, che pareggia contro il Portorecanati. Fanno tutto i padroni di casa: Giuli apre su rigore, Spaccesi fa autogol ed 1 a 1.

Boccata d’ossigeno in chiave salvezza per Urbis Salvia ed Elfa Tolentino, entrambe vittoriose di fronte al proprio pubblico dopo una serie di risultati negativi. Gli arancioblu di mister Ferranti superano all’inglese il Montemilone Pollenza grazie ad un gol per tempo di Lasku (destro ad incrociare) e di capitan Curzi (approfitta di un errore difensivo avversario). Gli uomini di Eleuteri ribaltano il Montecosaro (gran gol di Stebner servito da Perugini) grazie ai centri di Michele Mazzetti e di Storani.

La top 11 (4-4-2): Piangerelli (Portorecanati); Zitti (Cingolana), Sparvoli (Folgore Castelraimondo), Di Luca (Camerino), Kheder (Settempeda); Buldrini (Esanatoglia), Edoardo Gagliardini (Appignanese), Cesca (Cska Corridonia), Marcantoni (Montecosaro); Pettinari (Urbis Salvia), Stebner (Montecosaro). All.: Eleuteri (Elfa Tolentino).

Il personaggio della settimana: Claudio Eleuteri (Elfa Tolentino). Dopo quattro sconfitte consecutive il tecnico dei biancoazzurri rimette insieme i “cocci” e porta a casa un importante scontro salvezza con una diretta concorrente, per di più in rimonta in seguito ad un avvio in salita.