CIVITANOVA - Il danno alla Biblioexpress oggi durante la pausa pranzo. L'associazione "Civita svolta": «Questi fatti ci rendono più forti. Lunedì faremo denuncia»

Atto vandalico alla Biblioexpress di Civitanova, in frantumi il vetro del frigo book. Approfittando della pausa pranzo oggi qualcuno ha danneggiato la struttura esterna della Biblioexpress, il manufatto in legno che si trova sul lungomare sud e che è gestito da un’associazione. La Biblioexpress da anni dona e scambia libri a chi si trova sul lungomare veicolando un’idea libera di cultura dal basso. Ad essere preso di mira è stato il frigo book che contiene i libri a disposizione per chiunque. Il vetro dello sportello di un vecchio frigorifero donato dalla ditta Recchioni alla Biblioexpress e trasformato dall’associazione “Civita svolta” in una “libreria” è stato vandalizzato.

«Questa mattina tutto era in ordine – dicono dall’associazione – poi oggi pomeriggio abbiamo visto che, presumibilmente all’ora di pranzo, il frigo book posto a sud del manufatto in legno è stato vandalizzato. Questi fatti ci rendono più forti, più determinati e più resistenti alle angherie e ai detrattori. Lunedì andremo a presentare denuncia contro ignoti».

(l. b.)