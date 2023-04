GLI EVENTI del fine settimana nelle Marche. Volti noti sui palchi e nelle discoteche

di Stefano Fabrizi

Ancora un fine settimana carico di eventi. Il teatro propone nomi noti del palcoscenico, mentre la movida offre personaggi come dj Gigi L’Altro, Fabrizio Minuz e Pierpaolo Pretelli.

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 14 APRILE

Macerata – Lo splendido Concerto per violino di Brahms, l’Ouverture Leonora n. 1 e la Seconda Sinfonia di Beethoven sono le musiche protagoniste del prossimo programma della Form, la “colonna sonora delle Marche”. Un concerto di grande fascino e suggestione, eseguito dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Leonardo Sini con la partecipazione della giovane violinista Veriko Tchumburidze, tra i talenti più acclamati della nuova generazione. Due le date in calendario: venerdì 14 aprile alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata e sabato 15 al Pergolesi di Jesi. FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana Tel. 071 206168 | [email protected]

Ancona – Il titolo del concerto per gli Amici della Musica “G. Michelli” è “Mimino – Omaggio a Giya Kancheli” – Teatro Sperimentale di Ancona, alle 20.30, con Manuel Zurria, flauti, e Oscar Pizzo, pianoforte. “Mimino” nasce come un omaggio al compositore georgiano Giya Kancheli a tre anni dalla morte, con l’esecuzione di alcune sue splendide “miniature”, brani scritti per film, che saranno accompagnati dalla proiezione di video.

Osimo – Al Loop Live Club di Osimo con Leatherette prosegue Klang. Altri suoni, altri spazi, la rassegna musicale regionale giunta alla quinta edizione su iniziativa dell’AMAT, del Loop Live Club, con la Regione Marche, il MiC. Informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, Loop Live Club www.looplive.org. Prevendite biglietti su vivaticket.com. Inizio concerto ore 21.30.

Porto San Giorgio – “Jazz al Castello” al teatro di Porto San Giorgio. Il Giuseppe Cistola quartet col sax di Rosen chiude venerdì l’edizione invernale in teatro (ore 21:30).

Fano – Venerdì 14 e sabato 15 aprile al Teatro della Fortuna di Fano ore 21 va in scena Fiori d’acciaio di Robert Harling con Tosca D’Aquino, Martina Colombari, Gioia Spaziani, Martina Difonte, Stefania Micheli, Rossella Pugliese regia Michela Andreozzi, Massimiliano Vado produzione Corte Arcana, Virginy Film, L’Isola Trovata. Biglietti a partire da 8 euro online circuito vivaticket. Info: www.amatmarche.net

Fermo – Serata conclusiva al Teatro Nuovo di Capodarco, per la Stagione musicale 2023 della Città di Fermo e della Gioventù Musicale d’Italia – sede di Fermo con il concerto in programma alle 21, dedicato ai giovani talenti del territorio, provenienti tutti dal Conservatorio “G.B. Pergolesi”, centro fondamentale di formazione e di promozione musicale.

Pesaro – Venerdì 14 aprile al Teatro Sperimentale di Pesaro ore 21 il Concerto Rossiniano Tornami a dir che m’ami con Iolanda Massimo, soprano; Dave Monaco, tenore; Daniele Agiman, direttore; Orchestra Sinfonica G. Rossini:; Musiche di G. Rossini, P. Generali. Info: biglietto a partire da 5 euro. www.orchestrarossini.it

Ancona – Alla Terrazza Moroder di Ancona per Calici di Note – second set il live di Tierney Sutton’s Paris Sessions con Tierney Sutton voce; Serge Merlaud chitarra; Benoit Sourisse pianoforte. Da sempre molto attenta all’espressività del jazz vocale, Ancona Jazz è orgogliosa di presentare al proprio pubblico Tierney Sutton, cantante tra le più sensibili ed eleganti della scena canora mondiale. Info: Biglietto unico 12 euro | online circuito viva ticket. www.anconajazz.com

Ancona – Da giovedì 13 (ore 20:45) a domenica 16 aprile (ore 16:30) al Teatro delle Muse di Ancona in prima nazionale La buona novella di Fabrizio De Andrè con Neri Marcorè per la regia di Giorgio Gallione. Info: Biglietti a partire da 20 € | Circuito viva ticket. www.marcheteatro.it

Cagli – Al teatro comunale di Cagli alle 21 Marco Cesarini and Uqbar Orchestra! presenta Transumanza vol. II Vulnus. Transumanza vol. II Vulnus, il più recente progetto del chitarrista, polistrumentista e compositore pesarese Marco Cesarini, è il naturale proseguimento delle idee nate con il primo disco della Uqbar Orchestra! Info: Posto Unico Numerato € 10.00 www.fanojazzbythesea.com

APPUNTAMENTI DI SABATO 15 APRILE

Macerata – A distanza di tre mesi dal brillante debutto al “Lauro Rossi” di Macerata, l’associazione “Teatro Oreste Calabresi” rimette in scena lo spettacolo “Storie che fanno bene alla salute”. Sabato 15 aprile, saranno le assi del teatro della Società Filarmonico Drammatica, in via Gramsci a Macerata, ad accogliere nuovamente la riduzione dall’intenso libro di Maria Antonietta Labrozzi. La rappresentazione andrà in scena alle 21.30 con ingresso gratuito.

Civitanova- Alle 21,15 il teatro Annibal Caro ospita un’anteprima nazionale di caratura: Jacopa verso Francesco. Si tratta del nuovo spettacolo di Giorgio Felicetti, che incentra la drammaturgia su Francesco d’Assisi ispirandosi liberamente al romanzo Jacopa dei Settesoli – la ricca amica di Francesco della scrittrice Lucia Tancredi. Con Felicetti e Tancredi, saliranno sul palco Maurizio Vallesi, Moira Ciccioli e Gian Paolo Valentini. Tutto il programma completo è su www.tdic.it. Info: 0733-812936 – [email protected]

Appignano – Al via la rassegna teatrale dialettale al Teatro Gasparrini di Appignano con due brillanti e attese commedie in programma sabato prossimo 15 aprile e sabato 6 maggio alle 21,15. Si parte il sabato 15 aprile con “Boeing Boeing” commedia brillante in tre atti di Marc Pamoletti messa in scena dalla Compagnia Teatrale Gli Amici del Teatro di Loro Piceno e diretta da Eraldo Forti. info tel 3920777456. www.teatrogasparrini.com

Macerata – “Il segreto di Augusta”. Alle 17,30 torna in scena, alla Libreria Del Monte di Macerata, un interessante “storia” di fine ‘800, ambientata in un contesto sociale sospeso tra la nobiltà fermana e quella maceratese.

Ripe San Ginesio – Alle 17,30 alla pinacoteca comunale di Ripe San Ginesio Giuseppe Franchellucci per Riverberi di Risorgi Marche. Un concerto per violoncello solo, un’indagine tra linguaggi musicali moderni e antichi racchiusi in una bolla intima e surreale tra improvvisazione libera, musica classica contemporanea, vibrazioni arcaiche e spunti free jazz. Info: biglietto unico 5 euro | online circuito ciaotickets. www.anconajazz.com

Pesaro – Sabato 15 e domenica 16 aprile, per la rassegna Playlist Pesaro, alla chiesa dell’Annunziata e al Teatro Sperimentale appuntamento con Algebra delle lampade, il I° festival di musica elettronica contemporanea a cura di Paolo Tarsi di Anitya Records.

Fabriano – Al Teatro Gentile di Fabriano alle 21 racconto musicale di insieme a Nicola Piovani a scopo di beneficenza per il reparto di oncologia dell’Ospedale E. Profili di Fabriano.

Jesi – Alle 21 al Teatro Pergolesi Jesi Brahms-Beethoven con la Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana e il violino di Veriko Tchumburidze. Direttore Giuseppe Montesano. Info: Biglietti a partire da 15 euro. www.filarmonicamarchigiana.com

Altidona – Nel centro storico di Altidona (Fermo) recital pianistico “I percorsi della luce nell’ombra” di Maria Clementi. Info: glietti e informazioni Biglietto unico € 10,00 acquistabile sul posto il giorno dell’evento. Informazioni 338.8219079 [email protected] e www.tam.it

Mondavio – Al Teatro Apollo di Mondavio (Pesaro Urbino) sabato 15 aprile ore 21:15 Smarrimento” scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino. Info: biglietti a partire da 12 euro. www.amatmarche.net

Ancona – Alle 21 al Teatro Panettone di Ancona La cena con Oscar Genovese. Info: biglietto unico 10 €; Ridotto studenti e soci 8 €; Acquistabile online sul circuito vivaticket. www.amatmarche.net

Fano – Alle 18 alla Chiesa di Santa Maria del Gonfalone di Fano il concerto Risonanze popolari nel repertorio cameristico del ‘900 per voce & pianoforte. Info: biglietti a partire da 1 € www.wunderkammerorchestra.com

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 16 APRILE

Treia – Dolores Prato nasceva il 10 del mese di aprile del 1892. La città vuole ricordare la sua amata scrittrice con lo spettacolo “Con gli occhi di Dolores”, alle 17,30 al teatro comunale, un reading di testi di Dolores Prato scelti e commentati dalla scrittrice Lucia Tancredi, profonda conoscitrice di Prato (ingresso gratuito fino a esaurimento posti). È il primo degli appuntamenti Extra del “Giù La Piazza Festival” promosso dall’associazione culturale EV insieme al Comune di Treia.

Macerata – Alle 17 al Teatro Lauro Rossi di Macerata (Macerata) Teatro Ragazzi presenta Il brutto anatroccolo per la regia Francesco Gandi e Davide Venturini con Francesco Dendi, Federica Camiciola, Francesco Fanciullacci. Info: posto unico 5 € www.amatmarche.net

Tolentino – Definito dalla critica le venti dita d’oro d’Italia, il duo pianistico formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano è tra i più apprezzati anche a livello internazionale. Alle 18 in occasione del Master Piano Festival, il duo si esibirà al Politeama di Tolentino in un concerto per pianoforte a quattro mani. In questa occasione eseguirà le più belle pagine di C. W. Gluck, G. Rossini, F. Liszt e composizioni originali di Marco Sollini.

Ripatransone – Il Comune di Ripatransone si prepara per l’Ottava di Pasqua, festa in onore della Madonna di San Giovanni che dal 1682 include il Cavallo di Fuoco, una fra le manifestazioni folkloristiche e pirotecniche più antiche e singolari d’Italia, “Patrimonio D’Italia per la Tradizione”, quest’anno in programma per domenica 16 aprile.

Fermo – Sarà il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi a presentare il catalogo della mostra “I Pittori della realtà. Verità e illusione tra Seicento e Novecento” a Fermo. La presentazione si terrà alle 15 al Teatro dell’Aquila. La mostra, in corso a Palazzo dei Priori con sempre più successo di visitatori e apprezzamenti, è dedicata all’avventura entusiasmante dei “Pittori moderni della realtà”.

Senigallia – “E… lei semina parole” di Fiorina Piergigli. Il libro di poesie sarà presentato alle 17 al Palazzetto Baviera di Senigallia.

Gradara – Alle 17 al Teatro Comunale di Gradara per la rassegna di Teatro Ragazza va in scena Storia di amore e alberi Liberamente ispirato a L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia e la regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Info: biglietti da 1,50 a 5 Euro I Circuito Vivaticket. www.amatmarche.net

Osimo – Al Teatro La Nuova fenice di Osimo alle 18 I canti della loro terra – musica popolare di nove paesi. Il concerto con i Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Valeria Picardi al pianoforte. Info: biglietto unico numerato 8 euro. https://www.facebook.com/accademialirica.osimo

Pesaro – Alle 18 al Teatro Sperimentale di Pesaro Pesaro Filippo Gorini al pianoforte in concerto. Musiche di L. van Beethoven, J. Brahms, F. Schubert. Gorini è vincitore del “Premio Abbiati”, prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana, quale “miglior solista” dell’anno 2022, e si afferma, a soli 26 anni, come uno dei più interessanti talenti della sua generazione. Info: Biglietti a partire da 5 euro www.enteconcerti.it

Ascoli Piceno – Alle 17:30 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno Giovannin senza parole. Drammaturgia Catia Caramia con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi regia e scene Andrea Bettaglio spettacolo consigliato dai 5 anni in su. Info: Biglietti da 0,50 a 8 Euro Circuito Vivaticket. www.amatmarche.net

Le discoteche delle Marche

Ancora un fine settimana con le disco marchigiane sempre in gran spolvero. Tra gli ospiti dj Gigi L’Altro, Fabrizio Minuz e Pierpaolo Pretelli.

GLI APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 14 APRILE

Alla Serra di Civitanova si parte dalla cena spettacolo che vede protagonista questa settimana Fabrizio Minuz. Dopocena guest dj Gigi L’Altro: non è un “sosia” ma un dj con un’esperienza ventennale e una capacità di adattarsi a qualsiasi situazione. Il suo DJset è vario con i saliscendi tipici di D’Agostino. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol.2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini reduce dal doppio secondo posto dei Dance Music Awards.

Party alla Discoteca Azure di Casette Verdini di Pollenza, al Sottovento di Numana e al Nyx Club di Ancona.

GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 15 APRILE

Riflettori sul Miami Club di Monsano con special guest Pierpaolo Pretelli (tra i nuovi protagonisti della seconda stagione del programma televisivo Back to school). Fa coppia fissa con Giulia Salemi. Main room con Frankie di Palma Nich Mr Kevin. Red room con Fabrizio Fattori Tium.

Serate a tutta musica al Brahma di Civitanova, Donoma Club di Civitanova, BB Disco di Cupra Marittima, Miù di Marotta e Jonathan San Benedetto del Tronto

In collaborazione con marcheinfinite.com