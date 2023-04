TUTTE le indicazioni per presentare domanda

La Regione Marche ha approvato quattro bandi per la concessione di contributi alle micro e piccole imprese commerciali in sede fissa, relativi al 2023. I bandi riguardano: progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali con dotazione finanziaria di 2,4 milioni (2,1 milioni per tutti i comuni e 300mila euro per i comuni sotto i 5mila abitanti – la domanda, in bollo, dovrà essere presentata entro le 12 del 9 giugno), programmi di sostegno agli investimenti per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle pmi commerciali con dotazione 200mila euro (la domanda, in bollo, dovrà essere presentata a decorrere dalle 9 del 27 aprile ed entro le 12 del 30 giugno), progetti per la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina con dotazione finanziaria di 100mila (la domanda, in bollo, dovrà essere presentata a decorrere dalle 9 del 1 giugno ed entro le 12 del 24 luglio) e progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche con dotazione finanziaria di 200mila (la domanda, in bollo, dovrà essere presentata a decorrere dalle 9 del 27 luglio ed entro le 12 del 6 ottobre).

Le domande dei quattro bandi dovranno essere presentate solo ed esclusivamente attraverso piattaforma web appositamente predisposta, accedendo ai seguenti link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche e http://www.commercio.marche.it. Il testo dei bandi è consultabile e scaricabile su http://www.norme.marche.it, https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche/Bandi/id_6823 e https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche.