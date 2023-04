CIVITANOVA - Sabato alle 21,15 il nuovo spettacolo del regista incentrato sul Santo d'Italia e sul romanzo della scrittrice

Sabato alle 21,15 al teatro Annibal Caro ospita un’anteprima nazionale di caratura: Jacopa verso Francesco. Si tratta del nuovo spettacolo di Giorgio Felicetti, che incentra la drammaturgia su Francesco d’Assisi ispirandosi liberamente al romanzo Jacopa dei Settesoli – la ricca amica di Francesco della scrittrice Lucia Tancredi. Con Felicetti e Tancredi, saliranno sul palco Maurizio Vallesi, Moira Ciccioli e Gian Paolo Valentini.

L’appuntamento è inserito nel cartellone di Teatro di Primavera, la rassegna promossa dall’Azienda Teatri in collaborazione con il Comune di Civitanova e il coinvolgimento di diversi enti e associazioni.

Per l’occasione questa mattina, mercoledì 12 aprile, Giorgio Felicetti ha incontrato a Palazzo Sforza l’Azienda Teatri per scambiare alcuni commenti in avvicinamento alla serata di sabato 15 aprile.

«Il teatro Annibal Caro sarà una tappa importante di quello che sarà nel corso del prossimo anno lo spettacolo completo – le parole di Giorgio Felicetti -. A Civitanova già avremo una figura di Jacopa dei Settesoli molto importante e definita, la figura di una donna che non si piega al potere dell’epoca e mantiene la schiena dritta, rispetto ad un mondo governato da uomini. Una donna straordinaria, che nonostante la ricchezza e la sua vita agiata si innamora di un Santo “estremo e assoluto” quale Francesco d’Assisi. Nello spettacolo, in cui lo spirituale dialoga continuamente con il terreno, verrà infatti fuori tutta la determinatezza e la grazia di Jacopa ma anche il pensiero moderno e attuale di Francesco d’Assisi».

La presidente dei Teatri Maria Luce Centioni, assieme al Vicepresidente Giuseppe Baioni e al Consigliere del Cda Antonio Nortesani, ha sottolineato la soddisfazione di poter accogliere questa importante serata in un cartellone culturalmente variegato come Teatro di Primavera.

Biglietti online su Ciaoticket e nei punti vendita autorizzati del circuito, e alla biglietteria “fisica” dell’Azienda Teatri (dal 13 aprile temporaneamente all’ufficio IAT di piazza XX Settembre il giovedì ore 17.30-19.30 e sabato 10-12; all’Annibal Caro, il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e i giorni di spettacolo dalle 18.30 per gli spettacoli serali e dalle 15.30 per gli spettacoli pomeridiani). Per questo spettacolo è possibile utilizzare i voucher ancora attivi della stagione teatrale 2019/20.