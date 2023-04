RECANATI - L'incidente in contrada Addolorata, la piccola viaggiava assieme alla madre. Le sue condizioni non destano preoccupazione

Frontale fra due auto a Recanati, coinvolta anche una bambina di un anno e mezzo che è stata trasportata per accertamenti al Salesi. E’ successo intorno alle 11,30 in contrada Addolorata a Recanati.

Immediati i soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Osimo e di Macerata, anche gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso alle persone rimaste coinvolte. Si tratta di un uomo, che era al volante della sua auto, mentre nell’altra vettura viaggiavano una donna con sua figlia. Secondo una prima ricostruzione ad opera della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, i due veicoli si sarebbero scontrati per cause in corso di accertamento frontalmente, in un tratto rettilineo, con una delle due auto che è finita fuori strada. La bambina è stata trasportata in codice verde all’ospedale Salesi di Ancona, per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Nessuna grave conseguenza per la madre e per l’uomo al volante dell’altra auto.

(redazione CM)