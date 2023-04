L'INCIDENTE fra i caselli Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati, direzione Pescara. Da Torrette è partita anche l'eliambulanza

Incidente nella tarda mattinata in A14. E’ avvenuto poco dopo le 11, lungo il tratto in direzione Pescara, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati Un’auto, con a bordo due persone, si è ribaltata occupando poi la carreggiata, senza coinvolgere altri mezzi. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Osimo, polizia Stradale e 118. In volo, partita dall’ospedale di Torrette, anche l’eliambulanza.

I due occupanti, rimasti all’interno dell’abitacolo, sono poi stati estratti dai pompieri e affidati alle cure del personale medico e sanitario. Entrambi i feriti sono stati quindi accompagnati con due codici giallo al pronto soccorso. Le loro condizioni non sono gravi. Disagi sono stati riportati alla circolazione per il tempo necessario ad effettuare i rilievi e liberare la corsia rimasta occupata dal mezzo incidentato.