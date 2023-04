IL BOLLETTINO della Protezione civile regionale: domani previste precipitazioni sparse nella prima parte della giornata

Meteo incerto a Pasqua nelle Marche, con piogge almeno nelle prima parte della giornata. E’ quanto prevede il bollettino della Protezione civile regionale. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata per nubi in ingresso dal mare, con schiarite sempre più ampie nel pomeriggio a partire dai settori settentrionali. Nella prima parte della giornata precipitazioni sparse, di durata temporale limitata, anche a carattere di rovescio, maggiormente insistenti nelle zone collinari. Nel pomeriggio i fenomeni si esauriranno nel settore centro settentrionale rimanendo confinati e più sporadici in quello centro meridionale. Limite delle nevicate attorno ai 1200 metri.

Temperature: in lieve aumento nei minimi ed in lieve diminuzione nei massimi.

La situazione migliorerà leggermente, ma non troppo per Pasquetta. Le previsioni indicano cielo sereno nel settore centro settentrionale, irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata in quello centro meridionale con prevalenza di sereno nel pomeriggio anche in queste zone. Precipitazioni nelle prime ore della giornata possibilità di deboli, brevi ed isolati piovaschi nel settore meridionale della regione in rapido esaurimento e fenomeni assenti per il resto della giornata. Martedì invece è previsto cielo sereno con assenza di precipitazioni.

(redazione CM)