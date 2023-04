EVENTI - Gli appuntamenti sono per il Venerdì Santo con le rievocazioni storiche della morte di Cristo. Dalla Turba di Cantiano alla Processione dei Sacconi. E non manca il by night

di Stefano Fabrizi

Il periodo pasquale propone tante rievocazioni storiche. Alcune risalgono al Medioevo e si svolgono il Venerdì Santo. E sono questi appuntamenti tra il religioso e la teatralità dell’evento a dettare l’agenda di questo periodo. E poi ci sono i musei da visitare. Ma non mancano neppure gli appuntamenti del by night

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 7 APRILE

Mogliano – Le piazze e le vie di Mogliano, come ogni Venerdì Santo dell’anno, si illuminano di una nuova luce che ci porta a rivivere le ultime ore della vita di Gesù Cristo. La storica rievocazione della Passione di Cristo di Mogliano fa spegnere le luci del paese: si inizia alle 21 con la rappresentazione dell’ultima cena sulla scalinata dello storico “Ospedale” in piazzale San Michele.

Tolentino – A Tolentino va in scena la Passione di Cristo nella Contrada Bura: le suggestive colline della campagna fanno da teatro naturale della Passione, una sacra rappresentazione popolare che ravviva la memoria, suscita riflessione, coinvolge la mente e il cuore.

Porto Recanati – Porto Recanati realizza, sin dai tempi del medioevo, una pittoresca Processione del Venerdì Santo: la Bara de Notte. Un gruppo di dodici pescatori scalzi, chiamati “sciabegatti” (da “sciabega” cioè “rete da pesca” in dialetto), percorre le stazioni della Passione portando la bara in processione. La peculiarità è data proprio da quest’ultima, una macchina di legno alta cinque metri i cui segreti di montaggio sono custoditi da un unico artigiano che li tramanda negli anni.

Cantiano – Cantiano ospita la Turba, una suggestiva rievocazione della Passione del Venerdì Santo nel centro del borgo medioevale, che viene interamente coinvolto. Nei pressi dei giardini pubblici verrà allestito il Cenacolo, luogo deputato all’istituzione dell’Eucaristia, ma anche del tradimento e della cattura del Cristo. Nell’ampia Piazza Luceoli vengono innalzate le strutture che rappresentano il Tempio dei Sacerdoti, il Pretorio romano e la Reggia di Erode.

Cagli – A Cagli si celebra la Processione del Cristo Morto. Più di 400 confratelli, vestiti di tuniche, scalzi e incappucciati percorrono le vie del paese alla luce delle fiaccole, avvolti dal silenzio e dalla musica dei tamburi accompagnano il corpo di Cristo.

Serravalle di Carda – A Serravalle di Carda, antico borgo dell’Appennino pesarese, si tiene da più di 40 anni la Passio, una rappresentazione storico religiosa della Passione e Morte di Cristo. Si potrà assistere agli episodi più toccanti della passione: l’Ultima cena, la preghiera nell’Orto degli Ulivi, l’apparizione dell’angelo, il bacio di Giuda, il processo di Caifa, il processo di Pilato con la flagellazione e infine la crocifissione.

Saltara – A Saltara si svolgerà la Processione del Cristo Morto, manifestazione che anima l’antico borgo sin dal 1847. Come vuole la tradizione, le vie del centro storico saranno percorse dai soldati romani che a piedi e a cavallo apriranno il corteo scortando Cireneo, incappucciato ed impersonato ogni anno da un fedele che mantiene anonima la sua identità. Altro immancabile momento del Venerdì Santo a Saltara è la passeggiata nel borgo per visitare la Via Dolorosa che viene ricostruita negli angoli più caratteristici del paese.

Mercatello sul Metauro – Processione del Cristo Morto a Mercatello sul Metauro. L’antichissimo sodalizio della Santa Croce di Mercatello, già presente nella seconda metà del ‘200, aveva eretto un oratorio dedicato al Sacro Legno per promuoverne il culto; contemporaneamente faceva oggetto della propria devozione il simulacro del Cristo Morto, alto 185 cm. Ci sarà il Venerdì Santo un’imponente processione con cataletto e baldacchino nero.

Loreto – Tra i tanti appuntamenti del Venerdì Santo troviamo la Morte del Giusto, rievocazione storica in costume della Passione Vivente che si svolge a Loreto con centinaia di figuranti e comparse in costume d’epoca. Dal processo più clamoroso di tutti i tempi (piazzale della parrocchia di S. Flaviano), alla Via Crucis lungo la via principale di Villa Musone, sino al Calvario (a metà del colle lauretano).

Osimo – La settimana di Pasqua prevede anche la storica Processione dei Sacconi a Osimo. Ogni anno, all’imbrunire del Venerdì Santo, si spengono i lampioni e le insegne dei negozi e il centro storico, illuminato soltanto da alcune fiaccole, è pronto ad accogliere la tradizionale processione.

Sassoferrato – Sassoferrato diventa la Città della Passione con la Sacra Rappresentazione della Passione. La Sacra Rappresentazione della Passione ripropone, attraverso quadri viventi e senza artifici scenografici i momenti più salienti della Cristianità. Lo stupendo Rione Castello è il naturale scenario del Venerdì Santo di Sassoferrato, uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Monterubbiano – Il Venerdì Santo a Monterubbiano si tiene la solenne Processione del Cristo Morto. Il simulacro in cartapesta gessata del ‘300 viene portato in processione per le vie del paese adagiato su una bara del ‘600.

Monte San Pietrangeli – Venerdì Santo, a Monte San Pietrangeli, la rappresentazione liturgico-drammatica della Passione e Morte di Gesù. E’ la più antica manifestazione religiosa di Monte San Pietrangeli: prende forma alla fine del ‘700 con l’antica bara del Cristo Morto. Tutto viene ambientato all’interno del centro storico, trasformato per l’occasione in un’ampia scenografia, con braceri e fiaccole

Monteprandone – Ogni anno, sin dal 1500, migliaia di fedeli assistono con devozione alla storica Processione del Cristo Morto a Monteprandone, con oltre 300 personaggi. Alle ore 21 una maestosa bara dorata, con stoffe e frange d’oro e d’argento, del peso di oltre 400 chili, viene portata a spalla da 4 giovani vestiti di nero che si danno il cambio con le altre squadre lungo il percorso.

Monsampolo del Tronto – La secolare Processione del Cristo Morto a Monsampolo del Tronto, a partire dalle 20.30 del Venerdì Santo, dalla chiesa di Maria Santissima Assunta, vede la partecipazione di cinque Confraternite, con personaggi che indossano tuniche con i colori che li contraddistinguono. Il tragitto è suggestivamente illuminato da fiaccole e lampioncini di legno coperti ai lati con carta sulla quale sono disegnati i simboli della Passione di Cristo.

Senigallia – La città di Senigallia e il Munsif ricordano Eugenio Miccini con una mostra curata da Chiara Diamantini e Stefano Schiavoni che resterà aperta al Palazzetto Baviera fino al 25 aprile 2023.

Osimo – Il testo è “La specie storta” di Giorgio Maria Cornelio, una vera e propria ricerca tra la pagina e la voce e sarà presentato e letto dall’autore venerdì 7 aprile alla Libreria La Fonderia di Osimo, a partire dalle ore 18:30, con la partecipazione del collettivo Congerie e Giuditta Chiaraluce.

Tolentino – Nel 50° anniversario dalla sua uscita nelle sale torna sul grande schermo un cult come Jesus Christ Superstar. Il film verrà proiettato al Politeama di Tolentino venerdì 7 aprile alle ore 21. Prima della proiezione il protagonista del film Ted Neeley interverrà in video sullo schermo del Politeama, in collegamento dagli Stati Uniti, per parlare di Jesus Christ Superstar e del 50° anniversario del film.

Corinaldo – Tante le iniziative in programma a Corinaldo per la Pasqua. Venerdì 7 aprile nel pomeriggio alla Biblioteca Comunale alle 17 iniziativa per i più piccoli. Sabato Caccia al Tesoro aperta a tutti. Da sabato 8 a lunedì 10 aperti anche i Luoghi della Cultura di Corinaldo. Info: [email protected] e www.corinaldoturismo.it

Senigallia – Prorogata fino a sabato 8 aprile, presso lo Spazio Made in Tomboy di Senigallia (AN), la mostra Oscar Piattella “Quando nasce l’azzurro”, patrocinata dal Comune di Senigallia (inaugurata il 26 novembre). Info: 071 9900483 [email protected]

Senigallia – Musei diocesani a Senigallia, differentemente aperti nelle varie giornate di questo periodo pasquale per accogliere turisti e visitatori nella città della spiaggia di velluto. Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX sarà aperta tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, con orario 9-12 e 16-18. Pinacoteca in piazza Duomo sarà possibile sabato, domenica e festivi (orario 9-12/16-19: Pasqua e Pasquetta aperto) scoprire tanta storia ed arte. In Pinacoteca e a Palazzo Mastai l’accesso è gratuito. Info: www.diocesisenigallia.it.

APPUNTAMENTI DI SABATO 8 APRILE

Macerata – A Villa Potenza una Pasqua rock e oltre. Al Bar Teatro Bocciofila, Eliseo Mozzicafreddo ha confezionato tre giornate di musica con quattro gruppi che suoneranno rigorosamente live. Un mini festival che inizia sabato (8 aprile) con i Deja Vù alle 21:00, domenica sera (9 aprile) un doppio appuntamento che inizia alle 21 con gli Xanadu che verso le 22 lasceranno il palco ai The Rockbirds e lunedì (10 aprile) alle 18:00 si esibiranno i mitici fratelli Severini, Sandro e Marino, con la Gang, per il Kowalsky Sunday Circus.

Fermo – Pasqua. Quale migliore occasione per visitare la Città di Fermo ed i musei cittadini. In occasione delle festività pasquali, sabato 8, domenica 9 (Pasqua) e lunedì 10 (Pasquetta) aprile le strutture museali cittadine avranno il seguente orario: il Polo museale di Palazzo dei Priori 10.30/13 – 15:30 19, che comprende la mostra “I Pittori della realtà” (visitabile fino al 1 maggio), la Sala del Mappamondo e la Pinacoteca Civica e visite guidate alle Cisterne Romane e al Teatro dell’Aquila; Polo Scientifico di Palazzo Paccaroni 10:30/13.00-15:30-18.00; Museo archeologico di Torre di Palme 10:30/13.00-15:30-19.00.

Gradara – Il Teatro dell’Aria di Gradara scalda le ali per l’inizio della stagione 2023. L’apertura, infatti, è prevista con lo spettacolo di falconeria a partire dalle 17.

APPUNTAMENTo DI DOMENICA 9 APRILE

Mondolfo – A Pasqua e Pasquetta a Mondolfo l’apertura stagionale del Circuito che vedrà aperti tanto i Musei civici al Complesso monumentale di Sant’Agostino quanto il Bastione di Sant’Anna, con gli affascinanti sotterranei del forte. Prorogata, in queste settimane, l’esposizione “Sguardi ducali” che, nelle sale del Museo. Per informazioni: Musei civici – IAT Mondolfo tel. 366.5608563

(in orario apertura Musei)

APPUNTAMENTI DEL BY NIGHT

Venerdì 7 aprile troviamo alla Serra di Civitanova i The Fuzzy Dice, mentre al BB Disco di Cupra Marittima special guest Clara con il suo disco d’oro “Origami all’Alba”. Aperti i locali Sottovento di Numana e Nyx Club di Ancona.

Sabato 8 aprile al Donoma di Civitanova special guest Oriana Marzoli, influencer e modella spagnola, che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7. Aperti i locali Miù di Marotta che domenica 9 aprile Il Pagante. E ancona Jonathan San Benedetto del Tronto (aperto domenica e lunedì); Brahma di Civitanova Marche (anche domenica); Baia Imperiale di Gabicce Mare; Miami Club di Monsano (anche domenica):

Domenica 9 aprile sono aperti il Mamamia di Senigallia e il il Luxury di Porto San Giorgio. Infine, lunedì 10 aprile il Peté di Civitanova propone Pierpaolo Pretelli nelle vesti di dj.

In collaborazione con marcheinfinite.com