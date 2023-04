PORTO RECANATI - La cantante ha scelto festival e location particolari per esibirsi nella sua tournée estiva. Sarà nella città costiera il 18 luglio alle 21

Levante ha scelto di inserire l’Arena Gigli di Porto Recanati tra le particolari location che caratterizzeranno il suo tour estivo. Sarà nella città costiera che si esibirà il 18 luglio alle 21. In attesa dello speciale evento live all’Arena di Verona, in programma per il 27 settembre, Levante presenterà dal vivo il nuovo album “Opera futura” e i suoi successi che hanno caratterizzato questi 10 anni di carriera.

«Nessun viaggio porta dritto alla meta senza che il navigatore faccia delle tappe. – racconta Levante – Italia mia, sii palestra per i miei muscoli, riscaldamento prima dell’incontro più temuto, maestra di una testa in subbuglio e di un cuore in fiamme. Fatti vela che io soffio vento». Il tour è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Levante ha pubblicato a febbraio il suo nuovo album che contiene oltre a “Vivo”, il brano presentato al Festival di Sanremo, anche “Leggera” e altri 8 brani che parlano di vita con un inedito sguardo rivolto al futuro e attraverso le diverse sensazioni vissute dalla cantautrice negli ultimi anni. Leggera, colonna sonora del film Romantiche di Pilar Fogliati è presente anche in una nuova ed emozionante versione acustica.

I biglietti per il concerto all’Arena Beniamino Gigli, organizzato da Best Eventi ed Eclissi Eventi in sinergia con il Comune di Porto Recanati, saranno disponibili sui circuiti TicketOne online dalle 15 di giovedì 6 aprile e nei punti vendita dalle 11 di martedì 11 aprile.

