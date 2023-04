SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La capolista del girone F pareggia a Mogliano e mantiene nove punti sulla Vigor Macerata a quattro giornate dal termine. In coda, i gialloblu battono gli Amatori Appignano e condividono l'ultimo posto insieme alla Sefrense. Nel gruppo E l'attaccante realizza una doppietta e consolida i playoff dei rossoblu. Nel girone C la Fabiani Matelica sgambetta la leader Borghetto e alimenta le speranze di salvezza

di Michele Carbonari

Il San Claudio prepara lo spumante. Nonostante lo 0 a 0 di Mogliano contro il Borgo terzo in classifica, la capolista del girone F di Seconda categoria guidata da mister Cotica è sempre più vicina al traguardo.

Infatti, a quattro giornate dal termine del campionato, sono sempre nove le lunghezze di vantaggio sulla Vigor Macerata, che non va oltre l’1 a 1 nella tana della Pennese: Morbidelli (rigore) pareggia il vantaggio ospite di Orlandi (sugli sviluppi di un calcio piazzato). Ai piedi del podio consolida la propria posizione playoff la Juventus Club Tolentino, che cala il poker interno al Pievebovigliana (Carradori accorcia momentaneamente le distanze, nel finale gol annullato a Grelloni), travolto dalla cooperativa del gol Lanciotti (verticalizzazione di Pasotti), Pagliari, Pasotti stesso (lanciato da Mariani) e Falconi.

Perde terreno invece il Petriolo, che solo in pieno recupero riacciuffa la Belfortese, grazie al rigore di Canullo. I rossoblu, fra le mura amiche, aprono le marcature con la punizione di Aquino, prima di subire la momentanea rimonta biancorossa firmata da Quadraroli (calcio piazzato) e Petrarulo (contropiede): termina 2 a 2. A reti inviolate, invece, si chiude Treiese – Atletico Macerata. In fondo alla classifica, si riaprono i giochi per la salvezza. La Palombese conquista la seconda vittoria consecutiva (2-1 nello scontro diretto con gli Amatori Appignano terz’ultimi (esonerato mister Tedeschi), ai quali non basta Angeloni, decidono il match Vergari e Gentili) e aggancia la Sefrense, con la quale condivide l’ultimo posto. I neroverdi escono sconfitti dalla tana del Ripesanginesio: Bompadre (tiro in area), Ndao (in contropiede) e Carducci (conclusione dalla distanza) calano il tris. Sconfitta pesante ma indolore per la Vis Gualdo, che resta fuori dalla zona playout, in quel di Pioraco: Ciciani (sinistro ad incrociare), Cicconi (mancino sul secondo palo), Meschini (punizione) e Boumad (servito da Manasse) calano il poker. Di Governatori, dal dischetto, il gol della bandiera ospite.

Nel girone E la Pinturetta già nel prossimo turno potrebbe conquistare la matematica promozione in Prima. La capolista fermana supera 2 a 1 in casa il Csi Recanati e resta a più dodici sul Real Telusiano, che compie il suo dovere sempre fra le mura amiche contro la Monteluponese del nuovo allenatore Saverio Bongelli: decidono la sfida Iesari (tap in su corner) e Gobbi (sull’angolo di Di Biagio), vano il pallonetto dell’eterno Giuseppe Bugiolacchi. Stesso risultato per il Montecassiano, che centra il blitz nella tana della Promos trascinatO dalla doppietta di Fiecconi (in diagonale e all’incrocio). Rallenta il Real Porto, che non va oltre l’1 a 1 a Casette d’Ete (a segno Castellani sugli sviluppi di un angolo).

Spera di agganciare la zona playoff lo United Civitanova, che cala il tris di fronte al proprio pubblico contro il Recreativo, piegato da Emili, Sorichetti e Ciucci. Con il minimo scarto l’Aries Trodica espugna Santa Maria Apparente, grazie ad un guizzo di Menghini in avvio di gara (sponda di Salas), che poi si fa ipnotizzare dagli undici metri di Polidori. Non si fanno male e muovono la classifica Morrovalle e Porto Potenza, a reti inviolate. L’Academy Civitanovese scivola fra le mura amiche nello scontro diretto con il fanalino di coda Corva, vano il diagonale vincente del 2003 Fratoni (Chierichetti centra la traversa).

L’11esima giornata di ritorno sorride, nel girone C, sorride sia a Victoria Strada che a Fabiani Matelica. Un gol di Tiranti, servito da Catini, mette ko nel primo tempo il Misa e mantiene vive le ambizioni playoff dei gialloblu. I rossoblu di Menichelli sgambettano invece la capolista Borghetto e rilanciano le speranze di salvezza: determinante nella ripresa Amore Bonapasta (palla all’incrocio).

La top 11 (4-2-4): Curzi (Borgo Mogliano); Caporaletti (Real Telusiano), Ercoli (Aries Trodica), Compagnucci (San Claudio), Scopini (Victoria Strada); Pagliari (Juventus Club Tolentino), Bompadre (Ripesanginesio); Ciciani (Pioraco), Vergari (Palombese), Emili (United Civitanova), Fiecconi (Montecassiano). All.: Menichelli (Fabiani Matelica).

Il personaggio della settimana: Federico Fiecconi (Montecassiano). Lo scorso anno realizza la bellezza di 28 gol, in estate passa in Prima ai cugini dell’Appignanese, dopo una sola rete, a dicembre decide di tornare in rossoblu. Nello scontro diretto playoff contro la Promos realizza una doppietta pesante, ottavo sigillo personale, che mette al sicuro il piazzamento playoff dei suoi.