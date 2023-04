PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Quando mancano quattro giornate al termine giocano per non retrocedere Caldarola, Urbis Salvia, Elfa Tolentino, Esanatoglia, Cingolana, Montecosaro, Sarnano e Cska Corridonia

di Michele Carbonari

Quando mancano quattro giornate al termine del campionato, si accende la lotta salvezza nel girone C di Prima categoria. Sono otto le squadre che scendono in campo per non retrocedere.

Il Cska Corridonia resta ultimo in classifica dopo il ko di Camerino (Cottini di testa e Foglia servito da Montecchia trascinano la seconda forza del torneo), a tre punti di distacco dal Sarnano, che divide la posta in palio fra le mura amiche contro l’Esanatoglia: Ndiour, nella ripresa, risponde a Vrioni (assist Piccolini). Fra le due squadre, attualmente agli estremi della griglia playout, ci sono undici lunghezze di differenza, così restando non si disputerebbero gli spareggi salvezza. Appena dietro la formazione di Ortolani, quindi quart’ultima e terzultima, figurano rispettivamente Cingolana e Montecosaro. I biancorossi di Canonici cadono allo Spivach contro la Settempeda, che passa grazie ad una rete per tempo di Ulissi (traversone di Mariani) e Capenti (mischia sugli sviluppi di un angolo).

I ragazzi di Diamanti, invece, si mettono in scia e rilanciano le loro ambizioni forti della cinquina rifilata all’Urbis Salvia: determinanti le doppiette di Camerlengo (azione personale e in contropiede nel finale) e di Stebner, oltre al colpo di testa di Doda. Gli arancioblu di mister Ferranti restano appena fuori la zona playout, preceduti dal Caldarola e inseguiti dall’Elfa Tolentino. I biancorossi di Ceresani scivolano di fronte al proprio pubblico piegati da una Vigor Montecosaro sempre più lanciata: decisivi un autogol e il sigillo di Morbidoni (servito da Bernabei), vano il guizzo locale di Buresta. Gli uomini di Eleuteri, invece, cadono nella tana dell’Appignanese piegati da Giulianelli (traversa gol) e Camilloni (contropiede), Tarquini sbaglia un rigore nel finale.

I biancocelesti, dopo aver interrotto la collaborazione con Simone Cicarè, finiranno la stagione con in panchina il direttore sportivo Maurizio Gagliardini, coadiuvato dallo stesso Valerio Giulianelli. Per giocare i playoff la squadra non dovrà aumentare gli otto punti di distacco dal Camerino, allo stesso tempo dovrà difendersi dall’attacco della Settempeda, dietro di tre lunghezze. La doppietta di Rodriguez regala la salvezza al Montemilone Pollenza, che supera all’inglese e in casa la Folgore Castelraimondo. Il Portorecanati cede il passo alla capolista Elpidiense Cascinare, influente la rete di Pagliarini.

La top 11 (4-3-3): Vita (Caldarola); Galassi (Appignanese), Pennesi (Sarnano), Bruno (Esanatoglia), Centanni (Cingolana); Foglia (Camerino), Broglia (Settempeda), Senigagliesi (Montemilone Pollenza); Stebner (Montecosaro), Rodriguez (Montemilone Pollenza), Bernabei (Vigor Montecosaro). All.: Diamanti (Montecosaro).

Il personaggio della settimana: Laureano Elias Rodriguez (Montemilone Pollenza). L’attaccante argentino realizza una doppietta e a questo punto la salvezza è veramente ad un passo. Manca la matematica ma le inseguitrici sono più staccate, a sempre meno giornate dal termine del campionato.