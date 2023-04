L'ORCHESTRA FIATI "Insieme per gli altri" annuncia il calendario delle iniziative di primavera

Promuovere sempre la solidarietà, in musica. Con questo obiettivo, l’orchestra fiati “Insieme per gli altri” annuncia il calendario dei concerti previsti a primavera. La colonna sonora della solidarietà riparte mercoledì 12 aprile alle 11 al teatro comunale “Domenico Alaleona” di Montegiorgio per festeggiare il 171° anniversario fondazione della Polizia di Stato alla Questura di Fermo.

Sabato 15 aprile alle 21 al teatro “La Rondinella” di Montefano, concerto “Infinito Omaggio a Giacomo Leopardi” in occasione delle celebrazioni della composizione de L’Infinito di Giacomo Leopardi. «L’occasione che ci viene data – fa sapere l’orchestra – di associare la nostra musica ed il nostro impegno al nome di Giacomo Leopardi ci appare importante perché è un onore “celebrare” la cultura italiana».

Venerdì 24 aprile alle 21 al teatro comunale di Castelplanio a favore della Fondazione Carlo Urbani. «Siamo particolarmente felici di contribuire a tenere alta l’attenzione verso la figura di un uomo, un medico, un autentico promotore di Umanità come Carlo Urbani. La sua opera è positivamente proseguita dall’Associazione Italiana Carlo Urbani, una Onlus nata nel luglio del 2003 che, nel ricordo di un uomo e di un medico valoroso si è prefissa lo scopo di continuare la sua straordinaria opera umanitaria. La sua scomparsa a causa della Sars, malattia che lui stesso aveva per primo individuato, ci ha privato di uno scienziato di grande valore; ma la carovana in musica dell’orchestra “Insieme per gli Altri” è orgogliosa di promuovere la sua causa umanitaria votata alla formazione sanitaria, al sostegno di missioni di Solidarietà ed alla concessione di borse di studio a favore di medici e biologi specializzati in malattie infettive. Essere al loro fianco dà valore aggiunto alle nostre note».

L’orchestra si esibirà lunedì 1 maggio alle 18 a Porto Recanati, mercoledì 5 maggio alle 21 al teatro Annibal Caro di Civitanova: «Questa volta il nostro impegno ci ha portato ad incrociare le attività poste in essere dalla Fondazione Ant, nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti con la quale in futuro avremmo altri eventi già programmati». Sabato 20 maggio alle 21 al teatro Carlo Goldoni di Corinaldo, l’Orchestra “Insieme per gli Altri” realizzerà un evento concertistico con raccolta fondi per iniziative benefiche.

Il presidente Gianni Silvi ed il direttivo tutto, naturalmente, riconfermano anche in questo inizio di anno il sentimento di gratitudine all’intero organico dei musicisti che compongono l’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri , che con spirito di sacrificio svolgono questo “ volontariato” con impegno e passione , magistralmente condotti dal direttore artistico Maestro Gianpiero Ruggeri. «Infine, tutta questa solidarietà, vicinanza al territorio, alle istituzioni ed alle associazioni di volontariato non poteva esistere senza l’aiuto di alcuni imprenditori, i quali, nonostante il periodo non hanno fatto mai mancare il sostegno alla “Colonna sonora della solidarietà”. Per questo motivo un immenso grazie va ai nostri sostenitori, cioè ai titolari delle aziende che si impegnano in nostro favore, Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano, al quale va un particolare ringraziamento per aver concesso, in via esclusiva l’utilizzo del logo “Giessegi per il sociale” utilizzato in tutte le nostre iniziative solidali; Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata; Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata; Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano; Fabio Fiorani della Fina di Appignano; Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano; Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano; Francesco Pellerino della Logichem di Appignano; Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete; Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino; Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano; Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia; Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino, Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro; Banco Marchigiano.

Si ringraziano inoltre: Alessandra Pierini la nostra copywriter, il dottor Fabio Corvatta per la sua sensibilità verso il nostro progetto “solidale” e a tutte le amministrazioni comunali i che ci ospitano permettendo alle loro comunità di realizzare eventi di aggregazione e solidarietà. Sulla nostra pagina facebook “ Orchestra fiati insieme per gli altri” curata e aggiornata da Oana Mateescu è possibile avere notizie sempre aggiornate sugli eventi in programma».