PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E I PERSONAGGI - Il primo stende l'Aurora Treia dopo un girone di imbattibilità e lancia i suoi verso i playoff. Il secondo consolida la vetta della classifica dei marcatori e trascina sempre più in alto gli amaranto. Il terzo decide lo scontro diretto con la Cluentina e alimenta le speranze salvezza della squadra

di Michele Carbonari

Alex Berrettoni, Matteo Ulivello e Destiny Ogievba sono i tre protagonisti dell’11esima giornata di ritorno del girone B di Promozione.

Le vittorie di misura, rispettivamente di Trodica, Casette Verdini e Corridonia, portano le firme dei tre, i quali regalano punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi. Alex Berrettoni, capitano del Trodica, con un guizzo nel secondo tempo mette ko l’Aurora Treia, dopo un intero girone di imbattibilità. La seconda forza del torneo limita i danni per il primato considerando il pareggio a reti inviolate della capolista Civitanovese contro la Futura 96 (leggi l’articolo), ma con la sconfitta riduce a dieci le lunghezze dall’inseguitrice Atletico Centobuchi, rendendo ancora possibile la disputa dei playoff. Ai quali punta con decisione la squadra di mister Lelli, dopo la sosta di Pasqua ospite della leader.

Matteo Ulivello, oltre ad una stagione da incorniciare quale re dei bomber (17), si toglie l’ennesima soddisfazione insieme al Casette Verdini espugnando lo Scarfiotti di Potenza Picena: suo l’acuto vincente nel primo tempo (il giallorosso Abbrunzo centra una traversa nella ripresa). Gli amaranto di Lattanzi, messa in cassaforte la permanenza in categoria, ora possono sognare un piazzamento per gli spareggi promozione, ai quali sembra rinunciare la squadra di Santoni. Rallenta anche il Matelica, che divide la posta in palio in casa contro il Monticelli: super Ginestra neutralizza un rigore a Iachini, mentre Chornopyshchuk colpisce l’incrocio dei pali su punizione. Un’azione personale trasformata in gol da Destiny Ogievba decide nel secondo tempo la sfida salvezza fra Corridonia e Cluentina. Al Martini finisce 1 a 0 per i locali di Cantatore, che scavalcano i biancorossi di Marinelli.

La top 11 (4-4-2): Ginestra (Matelica); Berrettoni (Trodica), Ballanti (Civitanovese), Romagnoli (Corridonia), Marziali (Casette Verdini); Badiali (Aurora Treia), Malaccari (Casette Verdini), Moriconi (Trodica), Zandri (Trodica); Ogievba (Corridonia), Ulivello (Casette Verdini). All.: Cantatore (Corridonia).

I personaggi della settimana: Alex Berrettoni (Trodica), Matteo Ulivello (Casette Verdini) e Destiny Ogievba (Corridonia). Il primo, con la fascia da capitano sul braccio, stende l’Aurora Treia dopo un girone di imbattibilità e lancia i vuoi verso i playoff. Il secondo consolida la vetta della classifica dei marcatori e trascina sempre più in alto gli amaranto. Il terzo decide lo scontro diretto con la Cluentina e alimenta le speranze salvezza dei suoi.