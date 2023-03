VOLLEY - Alle 17 di oggi si potranno acquistare i tagliandi per la sfida di domenica alle 18. Mercoledì alle 20.30 gara 2 in Veneto

Alle 17 di oggi prenderà il via la prevendita dei biglietti online e nei negozi del circuito Vivaticket per gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto fra Lube e WithU Verona, in programma domenica 26 alle 18 all’Eurosuole Forum di Civitanova. Da giovedì prevendita anche al botteghino.

«Dopo il passo falso tra le mura amiche nel primo round contro gli scaligeri, i ragazzi di Blengini sono usciti dal campo a mani vuote, ma con statistiche migliori in quasi tutti i fondamentali rispetto agli avversari e con la sensazione di poter ribaltare la serie al meglio delle cinque partite – scrive la società cuciniera -. Fatali nel primo match i set point sprecati in tutti i parziali e qualche errore gratuito sparso. Se Verona è stata più precisa in attacco grazie alla bella serata di Keita, i biancorossi hanno messo a referto più ace e più muri vincenti, ricevendo anche meglio dei veneti. Elementi che fanno ben sperare in vista dei prossimi faccia a faccia. Mercoledì alle 20.30 in gara 2 a Verona servirà un’impresa da Lube sul campo della WithU per poi cercare il sorpasso in gara 3 con il sostegno indispensabile dei propri tifosi. Ai campioni d’Italia servono tre successi per superare il turno in rimonta e sfidare la vincente tra Perugia e Milano».

Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

Biglietti in vendita all’Eurosuole Forum giovedì e venerdì (17-19), sabato (10-12.30) e domenica (10-12.30 e 15.30-inizio match).

Per informazioni telefonare allo 07331999422 negli orari suddetti.

I prezzi dei biglietti per le singole gare: Premium (settore B) 50 euro intero, 40 euro ridotto; Gold (settori A-C) biglietto numerato 40 euro intero, 32 euro ridotto; Tribuna (settori G-H-I) 30 euro intero, 24 euro ridotto; Gradinata 20 euro intero, 15 euro ridotto (ridotto under 18 e over 65, in tutti i settori).