VOLLEY - Dopo la vittoria beffa e l'eliminazione in Champions un'altra serata da dimenticare per i biancorossi. Mercoledì gara due in terra scaligera: servirà un successo per non compromettere ulteriormente il cammino nella serie

di Mauro Giustozzi

Delusione Lube nell’esordio dei quarti playoff. Verona centra l’ottava vittoria consecutiva e rovescia l’inerzia della seria dalla sua parte.

Trascinata da un Keita monumentale e con una prestazione di squadra di altissimo livello la squadra di Stoytchev vince nettamente la sfida contro i tricolori che hanno pagato una serata negativa soprattutto in attacco e non hanno avuto il cinismo necessaria avendo avuto nei finali di set sempre la palla per chiudere e non avendola sfruttata. Ora Civitanova dovrà rialzarsi subito mercoledì a Verona per non compromettere ulteriormente il suo cammino nei playoff dopo la fresca eliminazione in Champions League. Dalla vittoria beffa con eliminazione dalla Champions League al passo falso nell’esordio dei playoff scudetto. Settimana orribile per Civitanova che entra in un pericoloso tunnel dal quale deve uscire subito, già in gara 2, per non compromettere la sua stagione nell’ultimo appuntamento rimasto. Verona più cinica, determinata e abile a sfruttare i tanti, troppi errori commessi dai tricolori. Dove tra i pochi a salvarsi è stato Anzani grande protagonista con 5 degli 11 muri messi a terra dai biancorossi. Un ko pesante dal quale rialzarsi subito voltando pagina e ritrovando quelle certezze venute meno stasera.

A fare il tifo per i biancorossi in tribuna c’è anche Gloria Conti, cantante e performer di Grottammare, che ha entusiasmato il pubblico del piccolo schermo con le sue esibizioni canore durante la trasmissione ‘Viva Rai 2’, programma mattutino condotto da Rosario Fiorello.

Civitanova si presenta con l’organico al completo per questa sfida, la terza in una settimana, con il tecnico Blengini che si affida al sestetto con De Cecco-Zaytsev, Chinenyeze-Anzani centrali, Bottolo-Yant schiacciatori e Balalso libero. Sull’altro fronte arriva una Verona al completo e in salute, in serie positiva con sette vittorie consecutive: squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto nell’ultimo match di regular season, il coach veneto Stoytchev è regolarmente in panchina contro i biancorossi perché il club ha commutato il provvedimento in una pena pecuniaria. In questa stagione sfida equilibrata quella tra Civitanova e Verona che hanno vinto una partita a testa.

Avvio della sfida ad elastico, con la Lube che prova a scappare con servizio e muro ma Verona risponde prontamente annullando il gap (11-11). Un parziale equilibratissimo con il duello tra opposti che esalta sia Zaytsev che il russo Sapozhkov. Una palla sparata out da Yant consegna il primo vantaggio ai veneti che poi allungano (16-20) con Keita e Mosca, sfruttando errori dei tricolori. Dentro Nikolov e D’Amico nella Lube per provare la risalita. Il servizio di Zaytsev e l’attacco di Bottolo annullano il gap (23-23) in un finale dove il muro di De Cecco regala la prima palla set ai marchigiani: annullata dalla Whitu che poi chiude alla prima occasione col muro di Mosca. Nel secondo Civitanova si fa mangiare l’iniziale 9-6 costruito anche su qualche passaggio a vuoto degli scaligeri. Set sulla falsariga del precedente che si snoda nuovamente sul punto a punto. Il break arriva da un Anzani che piazza due muri punto consecutivi che valgono il 15-12. Ci pensa poi Zaytsev ad allungare con il suo turno di servizio e gli attacchi per un 20-15 che però non demoralizza affatto Verona che piazza un break di 5-0 che riapre un set che sembrava saldamente in pugno dei biancorossi. Inatteso finale sul punto a punto: Civitanova fallisce sei palle set e viene punita da Verona alla prima occasione con errore di Yant che porta sul 2-0 la squadra di Stoytchev.

Terzo che rappresenta l’ultima chiamata per Civitanova che però accusa un pesante 6-10 col servizio di Keita che fa malissimo. Blengini rimescola le carte con Garcia in campo per Zaytsev. Arriva da Bottolo la scossa per Civitanova che risale e torna in scia degli avversari. Dura poco perché Verona continua ad avere un ottimo cambio palla che non consente alla Lube di trovare la necessaria continuità per colmare lo svantaggio. L’ace di Bottolo segna l’aggancio (20-20) di Civitanova: ennesimo finale in grande equilibrio, con i tricolori che hanno la prima palla set con Nikolov (24-23) ma la falliscono: Verona è più cinica e chiude sul fallo a rete di Garcia. Gara 2 dei quarti di finale è in programma al mercoledì prossimo alle 20,30 al Pala Olimpia.

Il tabellino:

CIVITANOVA – VERONA 0-3 (24-26, 29-31, 24-26)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 13, Chinenyeze 6, De Cecco 1, Yant 9, Anzani 7, Zaytsev 13; Balaso (L), D’Amico, Nikolov 7, Garcia 3, Diamantini. NE.: Gottardo, Sottile, Ambrose (L). All. Blengini.

WITHU VERONA: Grozdanov 3, Sapozhkov 14, Mozic 9, Mosca 6, Spirito 2, Keita 16: Gaggini (L), De Oliveira, Magalini. NE.: Cortesia, Cavalcanti, Jensen, Bonisoli (L), Zanotti. All. Stoytchev.

ARBITRI: Simbari e Vagni.

NOTE: spettatori 1843, incasso di 21512 euro. Durata set: 29’, 38’, 33’, totale 100’. Civitanova: battute sbagliate 14, vincenti 7, muri 11, errori 33. Verona: bs. 13, v. 3, m. 7, e. 18.