CIVITANOVA - Il figlio di Luigi Ciucci sta realizzando un video da far sentire al padre che si trova ricoverato dopo il malore nel parcheggio del Cuore Adriatico

di Laura Boccanera

E’ ancora in prognosi riservata l’attore e regista Luigi Ciucci, 68 anni, ricoverato dallo scorso 23 febbraio all’ospedale di Civitanova dopo un malore che lo ha colto mentre era parcheggiato nel posteggio del Cuore Adriatico.

La notizia delle precarie condizioni di salute del civitanovese ha gettato nello sconforto l’intera città che si è stretta attorno al figlio Marco nella speranza e nella preghiera. Ed è stato proprio il figlio che da appassionato videomaker ha pensato ad un’iniziativa che possa far convergere tutto l’affetto verso Ciucci in un canale e che al contempo sia di aiuto nel decorso per la malattia. Nasce così “Una voce per Gigi”: «in questi giorni ho sentito tanto affetto attorno, è stata commovente la mobilitazione della città e ho pensato di raccogliere i video con gli auguri e i messaggi di conforto di amici e conoscenti per farne un video da far ascoltare a papà. I medici dicono che le voci di amici e familiari agevolano un decorso positivo della malattia. Mi sono arrivati già circa 15 video, sono una testimonianza di vicinanza e umanità che rincuora». Per chi volesse aderire i video messaggi (massimo 15 secondi usando la telecamera frontale del cellulare) si possono mandare all’indirizzo [email protected]