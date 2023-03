CONTROLLI dei carabinieri in tutta la regione dagli asili alle università: 14 sanzioni in totale. Nella nostra provincia 3.500 euro di multe: sequestrati 15 chili di prodotti da forno risultati privi di qualsiasi indicazione sulla provenienza e due forme di formaggio

Formaggi scaduti, oltre a pane e prodotti da forno privi di tracciabilità in una mensa scolastica del Maceratese. Carne di origine e qualità bovina diversa rispetto a quella indicata nel menu di una mensa dell’Anconetano.



E’ il risultato delle ispezioni effettuate in tutta Italia da parte dei carabinieri del Nas, finalizzate alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering che risultano assegnatari della gestione delle mense negli istituti scolastici.

I militari dell’Arma hanno dunque eseguito accertamenti anche nelle Marche effettuando sopralluoghi dagli asili alle università, tra laboratori di produzione pasti, punti cottura e ambienti di refezione scolastici suddivisi in: otto nella provincia di Ancona, cinque in quella di Macerata, tre ad Ascoli Piceno, una a Fermo e sei a Pesaro e Urbino.

Nella provincia di Macerata, è stata invece accertata la non tracciabilità di 15 chilogrammi di pane e prodotti da forno risultati privi di qualsiasi indicazione di provenienza, oltre alla presenza di due forme di formaggio scadute. La merce è stata sequestrata e sono state elevate sanzioni per 3.500 euro.

Nell’Anconetano è stato denunciato il legale rappresentante di una società di gestione di una mensa, perché responsabile del reato di frode in commercio in quanto somministrava carne bovina diversa, per origine e qualità, da quella indicata sul menu che prevedeva, in via esclusiva, carne Igp (Indicazione Geografica Protetta) e Qm (Qualità Marche).

Complessivamente, in tutta la regione, in un solo caso sono state accertare carenze igienico sanitarie mentre in misura maggiore, carenze strutturali che hanno portato a 14 sanzioni per un totale di 15.500 euro. A livello nazionale, invece, un terzo sono le mense risultate irregolari.