4 Marzo 2023

ore 14:40

Dalle immagini si vede come sia prima la Ferrari, di colore rosso, a uscire di strada non riuscendo a prendere la curva. Immediatamente a seguire, c’è poi quello che è letteralmente un volo in aria della seconda supercar, blu, che poi prenderà fuoco poco dopo a seguito del violentissimo schianto.

I due automobilisti, un belga e un olandese, amici, si trovavano in zona a trascorrere un periodo di vacanza. Nessuno dei due è rimasto fortunatamente ferito in maniera grave.

(redazione CA)