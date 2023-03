OSIMO - Alla guida delle due supercar un olandese e un belga, in vacanza nella zona. Sul posto il 118, pompieri e forze dell'ordine. In un primo momento è stato richiesto anche l'intervento di Icaro

di Alberto Bignami

Incidente tra supercar in via Molino Basso a Osimo. E’ successo intorno a mezzogiorno, quando due Ferrari si sono schiantate entrambe contro il muro di recinzione di alcune abitazioni. Una, è letteralmente volata in aria, abbattendo anche una cancellata per poi prendere fuoco.

Per cause in corso di accertamento, e stando ad una prima dinamica tuttora in fase di ricostruzione, sembrerebbe che entrambe siano andate dritte quando si trovavano in prossimità di una curva.

Alla guida delle due auto di lusso, con targa straniera, vi erano un olandese e un belga, in vacanza nella zona. Entrambi sarebbero rimasti miracolosamente incolumi considerando la dinamica di quanto accaduto.

In un primo momento, chiamato il 112 da parte degli automobilisti che stavano effettuando lo stesso tragitto, la centrale operativa del 118, oltre ad ambulanze e vigili del fuoco, partiti sia dal distaccamento di Osimo che da Ancona, avevano infatti inviato sul luogo anche Icaro. Intervento poi annullato.

I pompieri hanno provveduto a spegnere immediatamente le fiamme, a mettere in sicurezza i due stranieri, per affidarli poi alle cure del personale sanitario. I due automobilisti sono rimasti feriti in maniera non grave. Avrebbero riportato solo alcuni politraumi dovuti all’impatto col muro.