PIORACO - Il sindaco Matteo Cicconi apre alla richiesta dei genitori: «Abbiamo accorpato le scuole molto prima della recente deroga del governo, siamo convinti che una classe con un maggior numero di alunni sia garantita una migliore attività didattica»

«Siamo partiti due anni fa con questo progetto di accorpare le scuole, abbiamo già proceduto all’accorpamento con Sefro, unendo asilo ed elementari, i piccoli dell’asilo a Sefro, le elementari tutte a Pioraco, siamo a disposizione anche per Fiuminata per accorpare le elementari e le medie, ci è stato detto che fino a quando la scuola non è pronta, non sarebbe stato possibile farlo», così il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi risponde all’amministrazione comunale di Fiuminata, il giorno dopo l’assemblea sulle scuole, con la richiesta giunta dai genitori di accorpare le due prime elementari di Pioraco e Fiuminata, per garantire una classe più numerosa di otto alunni.

«Credo nell’accordo che abbiamo detto di fare con Sefro e Fiuminata e sono disponibile a portarlo avanti, non ho mai voluto fermarlo. Sono stato tra i primi a partire nelle Marche con l’accorpamento delle scuole, tra l’altro senza attendere delibere o il piano scolastico provinciale. Semplicemente con Sefro ci siamo regolati gestendo le iscrizioni: abbiamo detto di iscrivere i bambini dell’asilo a Sefro e quelli delle elementari a Pioraco. Noi abbiamo chiuso il nostro asilo e Sefro ha chiuso le elementari. Non è assolutamente la mia volontà quella di fermare l’accordo. A differenza delle chiacchiere, noi abbiamo agito concretamente e siamo disposti ad andare avanti da subito». Conclude Matteo Cicconi: «Abbiamo accorpato le scuole molto prima della recente deroga del governo, per l’organizzazione delle classi nel cratere sismico, proprio perché siamo convinti che una classe con un maggior numero di alunni sia garantita una migliore attività didattica, anche a livello di integrazione e socialità tra gli alunni e a livello di efficienza scolastica».

(m. or.)