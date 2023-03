ASTRONOMIA - Questa notte i due pianeti sono vicinissimi, lo spettacolo si rinnoverà anche domani

I cieli di questa notte saranno un po’ più romantici con il bacio tra Venere e Giove. Questa notte e anche domani i due pianeti saranno vicinissimi.

L’immagine è di due luci gemelle nel cielo, visibili a occhio nudo guardando verso ovest. Una congiunzione spettacolare che nel Maceratese tanti hanno fotografato, sia dal capoluogo che da Civitanova. Si tratta di una particolare coincidenza cosmica, chiamato proprio il bacio tra Venere e Giove che avviene per via del “sorpasso” tra il più piccolo Venere a Giove. In tanti questa sera hanno assistito al fenomeno, decisamente insolito e molto ben visibile perché il cielo è limpido.