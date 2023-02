CIVITANOVA - Controlli dei carabinieri sulla costa nei locali notturni. Scoperti anche dipendenti senza contratto all'interno di un locale che ha ricevuto sanzioni per circa 40mila euro. Il titolare, Daniela Maria Angelini: «Chiariremo tutto»

Lavoratori in nero alla discoteca Donoma di Civitanova e personale non formato: scattano le multe per il titolare. L’accertamento è dei carabinieri del Nil di Macerata, del Nas di Ancona, e della Compagnia di Civitanova che hanno operato nella notte tra sabato e domenica andando a svolgere ispezioni in alcuni locali notturni.

«Abbiamo girato tutta la documentazione all’avvocato Gabriele Cofanelli, le contestazioni accertate dai carabinieri sono comunque peccati veniali – dice il titolare, Daniele Maria Angelini -. Pagheremo le sanzioni, che non sono comunque così ingenti come riferito.

Ci è stata contestata la mancanza di guarnizione in una ghiacciaia e un po’ di sporcizia in un angolo della cucina. Per quanto riguarda i lavoratori, per una di loro, italiana abbiamo già girato la documentazione che è regolarmente assunta, mentre per gli altri due lavoratori bengalesi impiegati in cambusa l’avvocato Cofanelli sta redigendo una memoria. Per quanto riguarda la mancata formazione possiamo dimostrare che la pratica era già avviata alla Confcommercio»

In tutto sono stati controllati nove locali, 110 persone, 24 veicoli con 11 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, due le patenti che sono state ritirate. Nel centro di Civitanova un teramano di 23 anni è stato denunciato perché si era messo alla guida in stato di ebbrezza.

(redazione CM)



Clicca qui sopra per ascoltare la puntata in podcast