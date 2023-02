MACERATA - Unimc organizza un incontro mercoledì alle 15 nella sede di via Garibaldi per sfatare il falso mito dell’inefficacia di questo percorso di studi a fronte della ricerca di un’occupazione

Si terrà mercoledì alle 15 all’Università di Macerata, sede di via Garibaldi 20, l’incontro “La laurea in Filosofia è inutile… per chi non la possiede”, inserito in una strategia volta a mostrare come i laureati in filosofia possano valorizzare la propria formazione e le proprie competenze in ambito imprenditoriale e a sfatare il falso mito dell’inefficacia di questa laurea a fronte della ricerca di un’occupazione.

«Parteciperanno esperti del mondo del lavoro che, ancora una volta, ricorderanno quanto la filosofia sia bella ma anche utile», spiega Arianna Fermani, docente di filosofia antica e organizzatrice dell’iniziativa. Interverranno, infatti, Antonio Galliano, learning creation director della Digital Business School; Esther Intile, executive assistant People & Organisation director dell’Enel e Luciana De Laurentiis, head of Corporate Culture & Inclusion della Fastweb.

Da anni i corsi di laurea in filosofia e scienze filosofiche dell’Università di Macerata organizzano incontri di questo tipo con esponenti del mondo del lavoro, che hanno lo scopo di mettere in risalto le competenze e le potenzialità dei laureati in filosofia, più che mai ricercati nel mondo del lavoro per le loro caratteristiche. Un esempio sono i laboratori seminariali che vanno sotto il nome di “Futurità” e che si svolgono regolarmente due volte all’anno riscuotendo forte apprezzamento.