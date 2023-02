PRESENTATA la terza edizione della rassegna della poesia, organizzata dall’associazione Lo specchio guidata da Vanni Semplici, che vede il contributo del direttore artistico Piergiorgio Viti. Si inizia il 5 marzo

Presentata oggi in conferenza stampa nella sala del Consiglio del Comune di Recanati l’edizione 2023 di Versus, il Festival della Poesia, organizzata dall’associazione Lo specchio, guidata da Vanni Semplici, che vede il contributo del poeta e professore Piergiorgio Viti, direttore artistico del festival nonché “arbitro” dei vari Versus.

«Con piacere diamo il via alla terza edizione del Festival della Poesia Versus – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -, una rassegna che nasce dall’amore verso la poesia e che offre ben cinque appuntamenti su temi di attualità con alcuni tra i principali poeti di spicco italiani ed internazionali. Ringraziamo l’associazione Lo Specchio che opera con successo da anni tra Recanati, Porto Recanati e Loreto, comuni con i quali stiamo promuovendo in sinergia l’intero territorio con il brand “Terre d’Oltre” e dove il festival Versus s’inserisce perfettamente».

Prende dunque il via la terza edizione di Versus, la rassegna di confronti poetici patrocinata dal Comune di Recanati con un ricco programma di eventi che si dovevano aprire domenica 26 febbraio con Stefano Simoncelli ma per un problema dell’ospite questa data è stata rinviata al 19 marzo. Pertanto, il festival Versus si aprirà il 5 marzo con l’atteso secondo appuntamento della rassegna con il poeta Fabio Franzin.

«Siamo felici di poter ospitare la rassegna di poesia Versus che va ad arricchire il programma culturale primaverile della nostra città – ha affermato l’assessora alle Culture Rita Soccio -. Recanati è “città della cultura” anche grazie alle tante associazioni che lavorano e noi sosteniamo con la convinzione che il benessere di una comunità passa anche attraverso le attività culturali. Versus vuole essere un’occasione per dare spazio alla poesia e ai poeti ma anche ad un momento di riflessione su questa forma d’arte tanto cara alla nostra città».

Gli incontri aperti al pubblico con i grandi ospiti nazionali ed internazionali del festival Versus si terranno all’auditorium del centro mondiale della poesia della cittadina leopardiana

«Poeti contro a Recanati – ha spiegato Vanni Semplici -. Una sfida emozionante contro la cultura di pochi per pochi. Versus è un progetto sperimentale in cui protagonisti sono i poeti e la poesia. Questo percorso, ideato e voluto dall’associazione Lo Specchio di Recanati, nasce con lo scopo di ampliare il pubblico della poesia, troppo spesso ridotto a pochi “addetti ai lavori”. A fare da moderatore, da arbitro, in questa “competizione” che i poeti affronteranno tra loro stessi e un tema che li tocca da vicino, ci sarà Piergiorgio Viti, anch’egli poeta, il quale coordinerà gli appuntamenti e aiuterà all’ascolto».

«Versus si articola in cinque incontri in cui, per ogni incontro, i poeti ospitati a Recanati, tra le voci migliori nel panorama nazionale, si confronteranno con un tema, bizzarro, scomodo, perturbante, della loro poetica, del loro essere – ha detto Piergiorgio Viti -. In questo confronto, arricchito da musica e stimoli sensoriali, i poeti avranno modo di farsi conoscere meglio e di leggere una parte importante della loro produzione più recente».

Tutti gli incontri si terranno all’auditorium del centro mondiale della poesia di Recanati ad ingresso libero con orario d’inizio fissato per le 17.30 e saranno allietati da musica performata da Marta Marrocchi, Rudi Borsella e Bianca Semplici. Per informazioni e prenotazioni mail: [email protected].

Il programma

Fabio Franzin, 5 marzo, “La croce dell’operaio”: «In assoluto una delle voci imperdibili della poesia dialettale, ha attraversato molte volte, nei suoi testi, con una toccante dimensione umana e sociale, il tema del lavoro in fabbrica. Partendo da Simone Weil e passando per Pasolini, Franzin esplorerà questo tema, che è stato (lo è ancora oggi?) centrale anche nel dibattito politico contemporaneo, non solo in Italia. Già Premio Gozzano, Premio Pascoli e Premio Fortini, Franzin è uscito nel 2009 appunto con “Fabrica”, una raccolta che venne definita tra le migliori del decennio e, a distanza di anni, continua a incantare i lettori con un plurilinguismo sapienziale e una visione “antropologica” della realtà, in grado di fondere al contempo una dimensione lirica, privata, intima ad una dimensione più corale e collettiva, dove l’Io è spesso un Noi».

Franca Mancinelli, 11 marzo, “Come uno stormo in viaggio”: «Una delle voci più folgoranti della nuova poesia italiana, Franca Mancinelli, affronterà uno dei temi più emergenziali della contemporaneità, quello delle migrazioni: può, la poesia, essere “un ponte” tra culture diverse? E in che modo? Gli antichi greci, come ci insegnano i grandi classici della letteratura, parlavano di “xenìa”, di ospitalità, nei confronti dello straniero, è ancora così? Questi e altri interrogativi saranno affrontati dalla poeta fanese, anche sulla scorta delle sue numerose esperienze artistiche all’estero».

Stefano Simoncelli, 9 marzo, “I vivi, i morti, il Roland Garros”: «Tra i più grandi poeti italiani contemporanei, il romagnolo Simoncelli fu tra i fondatori, negli anni Settanta, di una rivista letteraria, Sul porto, che ospitò i migliori poeti italiani del Novecento, da Fortini a Pasolini, da Raboni a Sereni. Il prezioso ricordo di questi poeti, che hanno tracciato un solco nella storia della letteratura, lo scambio umano coi “maestri” e i loro insegnamenti saranno al centro dell’incontro, all’insegna del tema della memoria, umana prima che storica. Sempre la memoria, stavolta dei propri cari, degli affetti estinti, come pure l’amore invece per chi ancora è in vita, rappresenta uno degli assi portanti della poetica di Simoncelli (vincitore dei più prestigiosi premi letterari, tra cui il Gozzano e il premio Orelli), insieme allo sport, uno in particolare, il tennis, baricentro emozionale della sua gioventù e, ancora oggi, non privo di interessanti risvolti filosofici…».

Arundhati Subramaniam, 4 giugno, “Essere donna in India”: «Tra le più apprezzate nel suo Paese, Arundhati Subramaniam, come poeta, ha la notevole capacità di toccare tanti temi e tante corde dell’animo umano, con naturale delicatezza. Proprio per questo, lontano da pregiudizi e da stereotipi, nell’ultimo, imperdibile Versus, Subramaniam ci accompagnerà tra le molteplici sfumature della complessa società indiana; qual è la visione che la società indiana ha della donna? E di una donna che scrive poesie? E quale linguaggio e che temi trattano le altri poete donne indiane? Questi e altri gli interrogativi per un ultimo appuntamento, di respiro internazionale, che chiuderà la terza edizione del festival».

Bruno Gallucci, data da destinarsi, “I molti modi di guardare il cielo”: «Un gradito ritorno, quello di Bruno Galluccio, a Versus. Uscito di recente per Einaudi con “Camera sul vuoto”, il poeta campano, dopo aver trattato il tema del tempo nella prima edizione della rassegna, affronterà, da letterato e da scienziato, un argomento che da sempre ha affascinato gli scrittori, il cielo. Il poeta-fisico Bruno Galluccio sarà quindi capace di accompagnare gli spettatori in un viaggio unico, affascinante, a vari livelli di complessità: quello dell’astronomia e quello dell’astrofisica e della cosmologia. Ci si accingerà quindi a un doppio viaggio: la storia dell’universo da un lato e dall’altro la descrizione del come e delle emozioni con le quali l’uomo ha costruito la storia, compresa quella dell’universo».