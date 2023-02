CONTROLLI della Polstrada nella notte tra sabato e ieri. Un automobilista ha tentato di fuggire all'alt ma è stato bloccato

Ventotto patenti ritirate nel corso dei controlli della polizia stradale a Civitanova la notte tra ieri e sabato, un automobilista tenta la fuga ma viene bloccato: aveva bevuto prima di mettersi al volante. Insieme agli agenti c’era personale medico ed infermieristico della questura.

Delle 28 persone a cui è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, 26 sono uomini di età compresa tra 18 e i 32 anni e 2 le donne (entrambe over 32 anni). In totale sono stati decurtati 312 punti. Sono state elevate complessivamente 35 sanzioni al codice della strada e ritirate 2 carte di circolazione come sanzioni accessorie.

I controlli vengono effettuati in attuazione di specifiche direttive ministeriali, che si esplicano in ambito provinciale attraverso i Comitati di ordine e sicurezza pubblica presieduti dal prefetto di Macerata e che rispondono all’esigenza di contrastare gli incidenti stradali dovuti ad abuso di alcol.