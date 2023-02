EVENTI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutta la regione tra cultura e movida

di Stefano Fabrizi



Teatro e non solo. Tanti gli eventi nella nostra regione in questo weekend di metà febbraio. Vediamo alcune proposte.

Appuntamenti di venerdì 17 febbraio

Corridonia – Al Teatro Velluti di Corridonia per l’adattamento e la regia Emilio Russo “Far finta di essere sani” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Inizio alle 21:15. Info: www.amatmarche.net.

Fabriano – Al Teatro Gentile di Fabriano alle 21 “Il mio Mozart” con Giuseppe Albanese al pianoforte e Alessandro Cervo al violino con la Form. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Ancona – Al Teatrino del Piano di Ancona il 17 e il 19 febbraio va in scena “Una piccola storia” (ore 18) per la regia di Lino Terra con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni. In realtà questa piccola storia si compone di varie piccole storie, collegate tra loro da un sottile, ma tenace filo conduttore. Tutte le storie sono infatti proposte come fossero sotto una lente d’ingrandimento e questa diversa prospettiva produce effetti insoliti. I piccoli spettatori si ritroveranno a strettissimo contatto con i personaggi, con le azioni e con i diversi racconti. Info: www.marcheteatro.it

Ancona – Dal 16 al 19 febbraio al Teatro delle Muse di Ancona va in scena Moby Dick alla prova uno spettacolo di Elio De Capitani. Moby Dick alla prova di Orson Welles è tratto dal romanzo di Herman Melville, con la traduzione Cristina Viti, con i costumi di Ferdinando Bruni, musiche dal vivo Mario Arcari; in scena vedremo: Elio De Capitani e Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Massimo Somaglino, Michele Costabile, Giulia Viana, Vincenzo Zampa, Mario Arcari, la produzione è del Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Orari: 17 e 18 alle ore 20:45, il 19 febbraio alle ore 16:30

Fermo – Al Teatro Dell’Aquila di Fermo va in scena alle ore 21 Il giocatore di Carlo Goldoni per la regia di Marinella Anaclerio con Flavio Albanese, Stella Addario, Antonella Carone, Patrizia Labianca, Loris Leoci, Tony Marzolla, Luigi Moretti, Dino Parrotta, Domenico Piscopo. Questa Commedia ha caratteri tanto universali, che in ogni luogo ove fu ella rappresentata, credevasi fatta sul conio degli originali riconosciuti. C. Goldoni – Prologo “Il Giocatore”. Così sottolinea Goldoni a proposito della sua commedia, scritta nel 1750, anno della scommessa con il suo pubblico di scrivere 16 commedie nuove, ed andata in scena nel 1751. Info: www.amatmarche.net.

San Costanzo – Al Teatro della Concordia di San Costanzo va in scena “Apocalisse tascabile”. Ideato e scritto da Niccolò Fettarappa Sandri per la regia di Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri con Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri. Spettacolo vincitore del Premio Inbox 2021. Info: www.amatmarche.net.

Montecarotto – Venerdì 17 febbraio ore 21 al Teatro Comunale di Montecarotto Mario Perrotta inaugura la rassegna teatrale tra amore e follia “Perdere la testa”, con il pluripremiato spettacolo “Un Bès”, dedicato al grande artista Antonio Ligabue. Info: www.amatmarche.net / [email protected] / www.atgtp.it

San Costanzo – TeatrOltre fa tappa venerdì 17 febbraio al Teatro della Concordia di San Costanzo con Apocalisse tascabile di Niccolò Fettarappa e Sandri Lorenzo Guerrieri, pluripremiato spettacolo: un atto unico eroicomico che con stravaganza teologica porta in scena Dio in un supermercato alla periferia di Roma per annunciare la fine del mondo. Informazioni e prevendite: Amat uffici di Pesaro 0721849053, [email protected], biglietterie circuito vivaticket. Inizio spettacolo alle 21:15.

Le proposte per sabato 18 febbraio

San Severino – Dopo i successi di pubblico e critica al Teatro Vascello e all’Auditorium Parco della Musica di Roma, tornano al Teatro Feronia di San Severino Marche gli appuntamenti del SIC / Stabile di Innovazione Circense, il centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo firmato Circo El Grito. Si inizia sabato 18 febbraio alle 20,45 con un gradito ritorno, la compagnia Teatro Necessario, che questa volta va in scena con Attacchi di… Swing!!! È adatto a tutta la famiglia. Sul palco il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana (Django’s Fingers) e l’eclettismo di Alessandro Mori (Teatro Necessario) al clarinetto.

San Lorenzo in Campo – Sabato 18 febbraio con Musica da ripostiglio appuntamento al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo con Teatri d’Autore. Si chiamano Musica da Ripostiglio, perché “da camera” gli sembrava eccessivo. Sono in quattro e danno spettacolo, facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. L’ironia non fa difetto a questo gruppo nato dal ventennale sodalizio artistico tra il cantautore Luca Pirozzi e il chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e alle percussioni. Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721 849053, [email protected] Inizio spettacolo alle 21.15.

Pesaro – A seguito della grande richiesta del pubblico, raddoppia sabato 18 febbraio alla Chiesa del Suffragio di Pesaro l’appuntamento con The present is not enough, un progetto di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo, in scena con Giacomo AG, Tony Allotta, Gabriele Lepera, Fede Morini, Ondina Quadri. Oltre alla rappresentazione delle 21, per la quale sono rimasti pochissimi posti, lo spettacolo è previsto anche alle 19. A pochi giorni dal debutto al prestigioso Kampnagel di Amburgo, The present is not enough giunge a Pesaro in prima italiana alla Chiesa del Suffragio. Lo spettacolo contiene scene di nudo integrale. Info e biglietti Teatro Sperimentale 0721 387548, Chiesa del Suffragio 334 3193717 il giorno di spettacolo da un’ora prima dell’inizio previsto alle ore 21.

Servigliano – In occasione delle celebrazioni per la Giornata del Ricordo, sabato 18 febbraio alle 21 presso La Casa della Memoria di Servigliano andrà in scena lo spettacolo ” D’amore e Profuganza”. L’evento è organizzato da Bottega Teatro Marche con il contributo della Commissione Regionale Pari Opportunità e in collaborazione con il Comune di Servigliano e l’Associazione La Casa della Memoria. L’evento è ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 338.8565405

Cupramontana – Omaggio alla poesia dell’indimenticabile Fabrizio De Andrè. Sabato 18 Febbraio alle 21.00 al Teatro Concordia di Cupramontana andrà in scena: FABER – Recital. Diretto da Domenico Ammendola, produzione NoveTeatro, Faber- Recital è uno studio teatral-musicale che ripercorre alcune tappe significative della vita di Fabrizio De Andrè, tra canzoni cantate dal vivo e recitazione. Sul palcoscenico l’attrice e cantante Melania Giglio insiemea tre grandi musicisti: Paolo De Gaspari, Alessandro Pivetti e Alessio Tedeschi. I biglietti sono acquistabili in prevendita nel circuito Ciaotickets. Il punto vendita di Cupramontana è la tabaccheria di Aurelio Fazi. Il giorno dello spettacolo i biglietti si potranno acquistare anche nella biglietteria del teatro dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 20 fino all’inizio dello spettacolo.

Porto Sant’Elpidio – Maurizio Casagrande con “A tu per tre” accompagnato dalla pianista Claudia Vietri e dalla cantante Ania Cecilia, è sul palco del Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio sabato 18 febbraio. Lo spettacolo è scritto e diretto dallo stesso attore napoletano. Info Teatro delle Api tel. 346/6286586 e AMAT Ancona tel. 071/2072439 amatmarche.net. Inizio alle 21.15.

Montegranaro – Secondo appuntamento sabato 18 febbraio per la stagione del Teatro La Perla di Montegranaro. In scena Manu Latini e Ombretta Ciucani in “Radice Di Due” di Adriano Bennicelli per la regia di Manu Latini. “Radice di due” è una storia d’amore, matematica e sentimenti. È uno spettacolo brillante, con risvolti dolci-amari, per divertirsi e per riflettere, sorridere, ridere e sognare. Informazioni: Teatro La Perla tel. 0734/893350 e 347/6022024 e Amat tel. 071/2072439. Inizio alle 21.15

Senigallia – Sabato 18 febbraio Federico Buffa porta al Teatro La Fenice di Senigallia “Rivadeandrè. Amici fragili”, nuovo appuntamento della stagione promossa da Comune e Amat, realizzata con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Compagnia della Rancia.

Scritto da Buffa insieme a Marco Caronna, che firma la regia ed è in scena alle voci, chitarre e percussioni insieme al pianista Alessandro Nidi, lo spettacolo, prodotto da International Music and Arts, racconta un incontro particolare di due grandi personalità. Info: Teatro La Fenice 071/7930842 e 335/1776042 e Amat 071/2072439 amatmarche.net Inizio alle 21.

Sant’Elpidio a Mare – Sant’Elpidio a Mare festeggia il carnevale storico dei bambini al Teatro Cicconi, sabato 18 febbraio (alle 17) con lo spettacolo per i più piccoli e per la famiglia “Folies” di Diego Baraccano proposto a fianco del cartellone teatrale di Comune e Amat. Diego Baraccano è l’interprete di uno spettacolo, “Folies” dove numeri di magia, giocoleria aerea e equilibrismo si fondono in un unico evento. Il Giocoliere, il funambolo, il mangiafuoco ed il clown equilibrista coinvolgono il pubblico rendendolo partecipe e attore (inconsapevole). Umorismo, incredulità e ironia animano gag e sketch per grandi e piccini. Biglietti di cortesia di un euro € 1 direttamente alla Biglietteria del Teatro. Informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico del Comune di Sant’Elpidio a Mare, tel. 0734/8196407, santelpidioturismo.it e biglietteria del Teatro Cicconi, tel. 0734/859110. Inizio alle 17

Ascoli Piceno – La traviata della Rete Lirica Marche arriva sabato 18 febbraio anche al Teatro Ventidio Basso di Ascoli alle 20:30. Con la regia di Luca Baracchini Violetta è interpretata da Valéry Karen Gardeazabal, Flora Bervoix da Valeria Tornatore, Annina da Sharon Zhai, Alfredo Germont da Valerio Borgioni, Giorgio Germont da Andrea Borghini. Info: www.fondazioneliricamarche.it/

Montegranaro – Al Teatro La Perla di Montegranaro alle 21:15 va in scena “Radice di due” di Adriano Bennicelli per la regia di Manu Latini. Il testo ha visto diversi e prestigiosi premi e riconoscimenti. Info: Teatro La Perla 0734/893350 – 347/6022024 – Amat 071 2072439 – www.amatmarche.net.

Ancona – Al Teatro Panettone di Ancona “Concert Jouet” di Paola Lombardi alle 21. Concert jouet è uno spettacolo teatrale e musicale bislacco che unisce musica, fisicità e comicità in un equilibrio costantemente in pericolo. Voce e ammennicoli Paola Lombardo , violoncello Paola Torsi. La regia è di Luisella Tamietto. Info: www.amatmarche.net.

Gli appuntamenti di domenica 19 febbraio

Arcevia – Secondo appuntamento al Teatro Misa di Arcevia con la Stagione di Prosa. Domenica 19 febbraio alle 17 va in scena “From Syria: is this a child?”, con Abdo Naseef Alnoeme e Giorgia Possekel, regia Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno. Il lavoro ha ricevuto la menzione al Premio Scenario Infanzia 2020, e ha vinto il bando Alte Marche Creative 2021 e il Premio Young&Kids 2022 al FIT Festival Lugano. I due autori portano in scena una storia vera, quella di Giorgia Possekel, ragazzina italiana di 14 anni, e di Abdo Naseef Alnoeme, giovane rifugiato siriano, entrambi nel ruolo di se stessi. Due storie distanti che si incontrano, e si ritrovano nel dolore causato dalla reciproca esperienza di vita. Informazioni: Teatro Giovani Teatro Pirata / Tel. 0731 56590 Cell. 334 1684688 – [email protected] – www.atgtp.it

Acqualagna – E fuori dalle mura di un teatro domenica 19 febbraio ad Acqualagna in Piazza Enrico Mattei un doppio appuntamento: La Fiera del tartufo nero pregiato e il carnevale al tartufo, l’unico al mondo dove si lanciano tartufi. Inaugurazione alle 9. Info: acqualagna.com.

Pesaro – Al Santuario della Madonna delle Grazie di Pesaro alle 21 domenica 19 febbraio Buon (non) Compleanno Rossini per le Settimane Rossiniane 2023 con Mirko Ballico (organo), Chiara Alloi (mezzosoprano). Musiche Rossini. Ingresso gratuito. Info: www.amatmarche.net.

E non solo teatro per questo weekend, ma anche le disco che puntano oltre agli ospiti a serate dedicate al carnevale

Venerdì 17 febbraio

Al Brahma di Civitanova special guest live Medy, la nuova promessa del rap italiano, young time carnival party. Domani Carnevale Vida Loca, in consolle Mattia Ascani e Gianmaria Ascani. Domenica pomeriggio lo spettacolo del Carnevale dedicato ai più piccoli.

Alla Serra di Civitanova “La vida es un Carnaval”, si parte dalla cena spettacolo che questa sera vede protagonista Alberto Laurenti con i Rumba de Mar. A seguire “Emozioni a 2000”, special guest in consolle Mattia Ascani dj e voice Isa B. Resident alla consolle Fabrizio Breviglieri. Domani “Livin’ la vida loca”, cena spettacolo in maschera con le Sambiste De Rio, in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Carnival Edition. In consolle Nicola Pigini.

Al Donoma Club di Civitanova i migliori mashup creati da Samuele Brignoccolo, uno dei dj più promettenti della nuova scena musicale elettronica. Domani Carnevale Sunflower.

Al Nyx Club di Ancona Showdinner e nightlife. Dj’s: La Regina e Blitz. Domani Hype e Zenit il party reggae ton con i dj’s Antony Momoy e Chris Ulici.

Al Sottovento di Numana Ladies Carnival edition. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Sabato 28 febbraio

Al Noir Club di Jesi François X, uno degli artisti, dj e produttori francesi di musica techno più importanti a livello mondiale

Al Miami di Monsano School Party di Carnevale.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica Carnival edition.

Al Much More club Matelica Bombons Carnival Show: premi per le maschere.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Carnevale Rec Over.

Al Miù di Marotta Senorita Carnival Editioni. Domenica Special Guest Dissgacha.

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto il carnevale ispirato dai suoni e dai costumi dei mitici anni 70. Cena spettacolo presso il ristorante convenzionato Crunch.

Alla discoteca Mirage di Passo San Ginesio “Gli anni d’oro atto II”.

In collaborazione con Marcheinfinite.com