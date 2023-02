L'INIZIATIVA prevista per domani in occasione della giornata del risparmio energetico

I Comuni di Macerata e di Recanati aderiscono all’iniziativa “M’illumino di meno”, ideata nel 2005 dalla trasmissione di Radio2Rai Caterpillar e prevista per domani, promossa in occasione della giornata del risparmio energetico. Nella città leopardiana, in piazza Giacomo Leopardi dalle 18, si spegneranno le luci della torre civica e quelle della torre del passero solitario che si aggiungeranno a quelle del palazzo comunale che già da tempo vengono tenute spente per ridurre la spesa dell’energia elettrica. Nel capoluogo, invece, si spegnerà l’illuminazione dello Sferisterio. «L’Amministrazione è fortemente sensibile al tema delle comunità rnergetiche rinnovabili tanto che, come ente capofila e trainando altri enti pubblici, abbiamo partecipato al bando per la costituzione di una Cer e, in generale, nella redazione dei progetti, come quello relativo al mercato ortofrutticolo, poniamo la massima attenzione al tema ha detto l’assessore all’Ambiente Laura Laviano -. La Comunità energetica rinnovabile permette infatti di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio con notevoli risparmi. I benefici sono ambientali, economici e sociali».