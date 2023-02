SPORT - Il presidente del Coni ha visitato la Halley Informatica che lo realizzerà. La direttrice Laura Brugnola ha ufficializzato l’investimento tanto atteso per il basket: il progetto prevede tre campi da gioco, palestra, zona di accoglimento del pubblico, quattro spogliatoi e spazi a disposizione delle società sportive

La visita a Matelica del presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stata occasione per ufficializzare la nascita del tanto atteso palasport per il basket cittadino. A darne notizia è Laura Brugnola, direttrice della Halley Informatica, che ha accolto Malagò nella sala conferenze della fondazione Il Vallato. «A partire dai primi anni 80, abbiamo sempre sostenuto il basket matelicese – ha detto Brugnola, per poi aggiungere – oggi supportiamo tante società sportive, dal ciclismo alle ginnaste di Fabriano, fino al calcio, ma la nostra principale passione ed il nostro maggiore impegno sono per il basket, maschile e femminile. Il nostro rapporto con le società Vigor Basket e Thunder Basket, presiedute rispettivamente da Monica Sonaglia ed Euro Gatti, va oltre la mera sponsorizzazione, abbraccia le tifoserie e simboleggia l’orgoglio cittadino. Sullo sport e sul basket in particolare abbiamo sempre investito, ma oggi siamo più che mai motivati e soddisfatti di promuovere sana competizione, formazione all’impegno ed alla disciplina, condivisione di obiettivi di gruppo, socializzazione fisica, incontri di centinaia di persone che al palazzetto gioiscono e patiscono insieme. Per queste cose l’Halley Informatica ha in progetto la realizzazione di un nuovo centro sportivo fruibile dai ragazzi delle varie categorie con servizi ed uffici, facilmente raggiungibile e con ampio parcheggio, situato nella zona industriale dei Cavalieri».

La notizia, tanto attesa da mesi da tifosi e giocatori, ha colto nel segno, riempiendo tutti di entusiasmo. I primi a vedere il progetto realizzato dallo Studio tecnico matelicese dell’ingegnere Filippo Sabbatucci, sono stati proprio il presidente Giovanni Malagò e il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli che hanno elogiato «il lavoro di un’impresa privata per la collettività ed apprezzato l’utilizzo dell’immobile esistente senza spreco di suolo apportando un miglioramento di spazi esistenti». «Il progetto – ha spiegato la Brugnoli – prevede tre campi da gioco: uno con circa 1.200 posti, uno con 500 posti e uno per soli allenamenti oltre ai servizi collegati: palestra, zona di accoglimento del pubblico, quattro spogliatoi e spazi a disposizione delle società sportive».