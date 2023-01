AZIENDE - Il presidente e amministratore delegato: «Stiamo raccogliendo i primi risultati che sono il frutto della strategia di medio periodo che abbiamo avviato, che ha come obbiettivo principale quello di accrescere il valore patrimoniale del Gruppo e di ogni singolo marchio». Adesione al Global Compact delle Nazioni Unite

Tods’, i ricavi del Gruppo hanno superato il miliardo di euro nell’esercizio 2022, con un incremento del 13,9%. Il marchio Tod’s va a +19,1%, la pelletteria a +33,7%.

Approvati dal Consiglio di Amministrazione i dati preliminari di vendita dell’esercizio 2022. E il Gruppo aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite.

Il Consiglio di Amministrazione di Tod’s spa, società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay, ha approvato oggi i dati preliminari di vendita del Gruppo Tod’s relativi all’esercizio 2022.

Nell’esercizio 2022, il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s ammonta a 1.006,9 milioni di Euro, in crescita del 13,9% rispetto all’esercizio 20211 ed è superiore di circa il 10% rispetto al valore del 2019. Positivo l’impatto delle valute, soprattutto per i marchi Tod’s e Roger Vivier, che hanno la maggiore presenza all’estero; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi del 2021, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sono pari a 984,2 milioni di Euro, con una crescita dell’11,4% rispetto al 2021.

«Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto: il fatturato del Gruppo – il commento di Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del Gruppo – ha superato il miliardo di euro, in crescita del 13,9% rispetto al 2021. Ancora più importante è vedere la qualità di questi numeri: la crescita, infatti, è stata guidata dal canale retail e dal marchio Tod’s, che ha registrato ottimi risultati in tutte le categorie di prodotto. Stiamo raccogliendo i primi risultati che sono il frutto della strategia di medio periodo che abbiamo avviato, che ha come obbiettivo principale quello di accrescere il valore patrimoniale del Gruppo e di ogni singolo marchio, destinandovi tutti gli investimenti necessari per ottenere questo risultato. Prendiamo atto con piacere che i clienti apprezzano sempre più l’altissima qualità dei nostri prodotti, la loro artigianalità ed il loro iconico Italian lifestyle con un forte valore creativo. Stiamo proseguendo la politica di sviluppo nella rete distributiva, con aperture di nuovi punti vendita selezionati anche in nuovi mercati e vogliamo con molta attenzione migliorare la crescita organica. Stiamo inoltre sviluppando sempre di più il nostro team di marketing e di comunicazione, con particolare attenzione al mondo del digitale, per avvicinarci sempre più alla clientela più giovane. Considerando l’ottimo inizio di stagione nei nostri negozi e la solidità del portafoglio ordini per la prossima stagione, siamo molto fiduciosi per quanto riguarda i risultati futuri del Gruppo».