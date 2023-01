RECANATI - Sarà possibile presentare la domanda fino alle 14 del 10 febbraio 2023

Sarà possibile fino alle 14 del 10 febbraio 2023 presentare domanda per il Servizio civile universale per il periodo 2023/2024.

Alla Fondazione Ircer Assunta di Recanati sono stati assegnati 12 volontari e volontarie. I progetti hanno una durata di 12 mesi, impegno di 25 ore settimanali e sono riservati ai ragazzi e alle ragazze di età compresa dai 18 ai 28 anni (28 anni e 264 giorni) con un rimborso mensile di 444,30 euro.

Numerosi i benefici: formazione, valorizzazione delle competenze acquisite anzianità di Servizio per concorsi pubblici Per ogni altra informazione potete linkare alla pagina del servizio civile al seguente sito: http:// www.serviziocivile.org Potete linkare il singolo progetto o la pagina dell’ente (ogni ente ha una pagina nel sito) Per assistenza alla presentazione della domanda i riferimenti sono i seguenti: [email protected] telefono/ WhatsApp: 3515833477 Roberto Pretini 3384822843 [email protected]

