PORTO RECANATI - Ultimi sopralluoghi andati a buon fine, via libera per la riapertura. Il sindaco Andrea Michelini: «Il monitoraggio continuerà nel corso dell’anno, e anche le azioni di derattizzazione programmate»

Superati con successo gli ultimi sopralluoghi dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune, lunedì riaprirà la scuola per l’infanzia di Porto Recanati. Il plesso era stato chiuso su disposizione del sindaco Andrea Michelini, lo scorso 10 gennaio oer la presenza di topi.

Questa mattina il via libera, dopo aver «verificato che non sussistono motivi ostativi all’utilizzo completo dei locali destinati alla scuola per l’infanzia – dice il sindaco -. Da lunedì 23 gennaio gli alunni potranno nuovamente godere delle aule individuate da inizio anno per la didattica e potranno usufruire dei pasti nei refettori. Tale decisione è scaturita, oltre che dai continui monitoraggi effettuati con esito positivo, anche dal sopralluogo/ispezione con esito favorevole effettuato dall’Azienda sanitaria territoriale il 17 gennaio. Si consideri che l’ente, oltre ad aver chiesto il sopralluogo dell’Ast, ha comunicato tutto l’accaduto al Nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona, per opportuna conoscenza – conclude Michelini -. Si rassicura sul fatto che il monitoraggio continuerà nel corso dell’anno così come continueranno le azioni di derattizzazione programmate con la ditta specializzata».