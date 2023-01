PORTO RECANATI - Il sindaco replica al centrodestra che aveva contestato la ricostruzione degli interventi e sopralluoghi nella scuola materna

«Una pretestuosa polemica montata ad arte». Così il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini definisce le dichiarazioni dei consiglieri di centrodestra che ieri avevano commentato la gestione della vicenda della scuola materna chiusa a causa dei topi. L’opposizione affermava sostanzialmente che c’era una discrepanza di date e ricostruzioni fra quelle fornite dall’amministrazione ai consiglieri e quelle pronunciate in assemblea. «Quello che ci ha lasciati interdetti non sono state le palesi menzogne riportate mettendo in bocca a consiglieri comunali delegati parole che non hanno mai pronunciato – ha detto Michelini – a questo siamo purtroppo abituati. La mistificazione della realtà è una sorta di specializzazione di una minoranza che o durante gli incontri è poco attenta o, molto semplicemente, cerca volutamente di creare zizzania anche su una materia così delicata con la speranza di costruirsi consenso. Quello che ci ha lasciati veramente basiti però è un’altra cosa. E cioè che leggendo ciò che le raffinate menti in una sorta di joint venture politica hanno partorito, abbiamo preso amaramente atto che il problema non è che non credono alle parole della politica e dunque della maggioranza, ma non credono neppure a quanto confermato da funzionari dello stato alla presenza dei rappresentanti dei genitori e della fiduciaria della scuola dell’infanzia. Non credono alle dichiarazioni rilasciate dalle vice segretarie comunali e dai dirigenti scolastici. E che tra loro ci sia una docente, la consigliera Nalmodi, che non crede alle parole del suo dirigente è cosa che dovrebbe fare molto pensare oltre a costituire una discreta aggravante. Insomma, siamo davanti a dei mentitori seriali che recepiscono ed interpretano ad arte una squallida commedia per il solo gusto di autocelebrarsi. E questo atteggiamento non dovrebbe essere tipico di politici seri. Per quanto ci riguarda siamo certi di avere gestito il problema con la massima trasparenza, con il massimo coinvolgimento di tutti, con l’impegno totale del sindaco, degli assessori e dei consiglieri delegati. E come mai era successo negli ultimi 20 anni».