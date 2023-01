RECANATI - L'azienda ottiene la certificazione per l'eccellenza del settore human resource, l’impegno all’inclusione e alla creazione di un ambiente di lavoro ottimale

Per il settimo anno consecutivo iGuzzini ottiene la certificazione “Top Employers”, confermando l’eccellenza del settore human resource, l’impegno all’inclusione e alla creazione di un ambiente di lavoro ottimale. «La certificazione “Top Employer” è un importante tassello del miglioramento continuo nel mondo del lavoro, attraverso politiche hr e human practices eccellenti (Steer, Shape, Attract, Develop, Engage, United) – si legge nella nota dell’azienda di Recanati -. Il punteggio ottenuto è stato valutato rispetto a standard internazionali, attraverso un’indagine che riguarda venti argomenti, tra cui “Strategia delle persone”, “Ambiente di lavoro”, “Acquisizione dei talenti”, “Apprendimento”, “Diversità”, “Equità e inclusione”, “Benessere” e altro ancora – conclude iGuzzini -. Nato oltre trent’anni fa, “Top Employers Institute” ha certificato in 121 paesi di tutto il mondo 2053 aziende, che grazie alle loro eccellenze in ambito hr hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 9 milioni di dipendenti».