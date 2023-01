TELECAMERE - L'impresa del 36enne malato di fibrosi cistica che ha attraversato in kayak l'Adriatico sarà al centro di una puntata della trasmissione di Rai 2 "Vorrei dirti che", in onda domenica 22 gennaio

Elisa Isoardi è a Civitanova da ieri per girare una puntata di “Vorrei dirti che”, che andrà in onda domenica 22 gennaio, alle 15, su Rai2.

La conduttrice televisiva è arrivata a Civitanova con la sua troupe e la regista Claudia Seghetti per incontrare Alessandro Gattafoni, che convive dalla nascita con la fibrosi cistica e porta avanti la sua lotta per ogni respiro e che è stato protagonista di una sfida sportiva attraversando l’Adriatico in kayak. I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che”, programma scritto dalla stessa Isoardi insieme ad altri autori, sono persone che vogliono raccontare una storia, ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa.

«Una storia di grande insegnamento quella di Alessandro – racconta la conduttrice televisiva dopo aver incontrato il 36enne civitanovese – non solo per quello che rappresenta in sé, ma anche per come Alessandro ha deciso di raccontarla al pubblico. Mi ha molto colpita l’intensità con cui porta avanti la sua sfida, il suo è un messaggio di speranza che lascia una traccia profonda in chi lo ascolta e uno straordinario esempio per suo figlio». Parte delle riprese sono state effettuate nella zona portuale. «Sono stata benissimo questi due giorni a Civitanova – ha detto la Isoardi che ha pubblicato sui social anche due post dalla spiaggia – . Non ero mai stata in questa bella città, per me è stata una piacevole scoperta, ho trovato gente davvero simpatica e cordiale».