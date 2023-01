SERIE C - Nativo del Burkina Faso, il 21enne è cresciuto nel settore giovanile della Spal e ha maturato esperienze con Cesena e Fiorenzuola. L'attaccante passa al Roma City, il portiere al Livorno

Moustapha Yabre è un nuovo giocatore della Recanatese. Nativo del Burkina Faso, il terzino sinistro classe 2002 è cresciuto nel settore giovanile della Spal. In Serie C ha maturato esperienze con Cesena e Fiorenzuola, totalizzando 12 presenze, di cui cinque in questa prima parte di stagione. Yabre è già a disposizione dello staff tecnico guidato dal tecnico Giovanni Pagliari, che sta preparando il derby di domenica pomeriggio contro la Fermana, in programma al Recchioni alle 14.30. Dopo Ventola, tornato all’Ascoli per poi passare alla Fidelis Andria, anche altri due giocatori hanno lasciato il club leopardiano. L’attaccante Andrea Zammarchi e il portiere Fabrizio Bagheria, dopo aver rescisso con la Recanatese, si sono trasferiti rispettivamente al Roma City e al Livorno, in Serie D.