TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - La capolista vince 10 a 1 contro il fanalino di coda. Gli uomini di Verdicchio vengono rimontati dall'Abbadiense, quelli di Francucci subiscono il 2 a 1 dell'Helvia Recina. Caraceni trascina lo Sforzacosta a Monte San Martino

di Michele Carbonari

Netto divario tra la capolista del girone E di Terza categoria Camerino Castelraimondo e il fanalino di coda Corridonia Fc. Nella 12esima giornata d’andata il campo ha parlato e al termine della contesa ha emesso il suo verdetto: 10 – 1. Non c’è stata partita, per di più quando gli ospiti sono rimasti in dieci dopo appena un quarto d’ora di gioco: gonfiano la rete Micucci (tripletta), Micarelli (doppietta), Galassi (doppietta), Bravetti, Stefano Cesari e Brusciotti. Vetrina anche per il portiere locale Pierri, che neutralizza un rigore. Lo Sforzacosta mantiene il passo della leader ed espugna di misura Monte San Martino: decisivo Nicola Caraceni nel secondo tempo.

Matura nella ripresa anche il blitz dell’Helvia Recina in quel di Colbuccaro, al primo ko in campionato: determinante la doppietta di Gattari, nel finale vano il penalty di Alessandrini (1-2). Sono ben altre tre le vittorie esterne di questo turno. Il Serralta si riappropria del terzo posto solitario in virtù del successo all’inglese nella tana della Veregrense, timbrano il cartellino Vissani (rigore da egli stesso guadagnato) e Sparvoli (tirocross su punizione). L’Abbadiense risale la china grazie all’exploit sul campo della Lorese (primo ko interno), per quasi tutta la seconda frazione in inferiorità numerica e nonostante ciò capaci di passare in vantaggio con Piccinini (sugli sviluppi di un corner). I gialloverdi di Soldini non si danno per vinti e ribaltano il punteggio trascinati da Sabbatini (di testa, dopo aver colpito una traversa da calcio piazzato) e Gattari (penalty).

La Giovanile Nicolò Ceselli, invece, cala il tris a San Ginesio: Roberto Paoloni, Stefano Ciocchetti e Francesco Gasparrini. Di fronte al proprio pubblico, invece, esulta la Giovanile Corridoniense, che con qualche patema riesce ad avere la meglio della Vis Civitanova (vani i due momentanei pareggi di Andrea e Stefano Sbrasciani): Principi (da fuori) e Rapallini (doppietta di rigore) trascinano la squadra a ridosso della zona playoff, a pari punte della Stese (a riposo).

Nel girone D ininfluente la vittoria di misura dell’Union Picena in trasferta contro l’Osimo Stazione, in quanto la formazione anconetana è fuori classifica. Decisivo il rigore trasformato da Zannotti nel secondo tempo, mentre a Sampaolesi viene annullata una rete.

Il personaggio della settimana: Nicola Carancini (Sforzacosta). Il giocatore biancoceleste risolve una partita difficile e complicata su uno dei campi più ostici del girone. La squadra di Fabrizio Re consolida la seconda posizione e al momento sembra l’unica in grado di tenere il passo della campolista Camerino Castelraimondo.