INCIVILI - Rinvenuti dalle guardie venatorie volontarie della Federcaccia di Macerata a Grottaccia di Cingoli. Nelle località Squartabue e Bagnolo, a Recanati, recuperati materiali in plastica di vario tipo

«Nel comune di Recanati, nelle località Squartabue e Bagnolo, sono stati rinvenuti materiali in plastica di vario tipo mentre nel comune di Cingoli, in località Grottaccia, oltre a pneumatici e inerti provenienti da lavorazioni edili, anche due serbatoi in eternit, il tutto abbandonato nelle adiacenze di un fossato con serio pericolo di un inquinamento dell’acqua che scorre al suo interno».

A comunicare l’esito dei servizi di vigilanza su tutto il territorio provinciale da parte delle guardie venatorie volontarie della Federcaccia di Macerata è il coordinatore provinciale Nazzareno Galassi. «E’ stata subito avvisata la Polizia Provinciale che svolge un ruolo essenziale per fare in modo che chi di competenza rimuova nel più breve tempo possibile questi rifiuti e per poter risalire a chi compie questi vergognosi ed incivili comportamenti – conclude Galassi -. I servizi di vigilanza continueranno e chi vuole fare eventuali segnalazioni può contattare tutti i giorni il coordinamento provinciale della vigilanza venatoria Federcaccia di Macerata al 339 5981898 e la centrale operativa della Polizia Provinciale al 800 216659».