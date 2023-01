FILM - Il 17 e 18 gennaio le riprese in città, per partecipare l’appuntamento è per giovedì in Comune

Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio Recanati si trasformerà in un set cinematografico a cielo aperto grazie alle riprese del film “In-finiti” diretto dal regista Cristian De Mattheis e prodotto dalla A.C. Production di Michele Calì che ha scelto la città dell’Infinito come scenografia per la sua ultima produzione, dando anche l’opportunità ai cittadini di fare le comparse nel film.

«A nome della città diamo il benvenuto a questa nuova produzione cinematografica che contribuirà a promuovere in tutta Italia le nostre bellezze storiche, naturalistiche e architettoniche ricche delle suggestioni poetiche di Giacomo Leopardi – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. Sarà proprio il Colle dell’Infinito a far da scenografia alla storia d’amore tra i due protagonisti. Ringraziamo il produttore Michele Calì anche per l’occasione che offre alla cittadinanza di partecipare al film».

Tra gli attori principali Francesca Loy nel ruolo di Roberta, già protagonista del precedente film di grande successo di Michele Calì “Un amore così grande” che ha battuto i record di audience su Canale 5 con 5,5 milioni di spettatori in due prime serate. A fianco a Francesca Loy ci sarà Federico Le Pera nel ruolo di Davide, Gabriele Rossi nei panni di Jacopo, Michela Persico nel ruolo di Greta e Fabiola Morabito, giovane attrice nascente dal grande talento. Il lungometraggio vedrà inoltre il debutto sul grande schermo dell’ex ciclista Ignazio Moser.

«Ci siamo, a breve inizieranno le riprese che vedrà la nostra città protagonista nel film “In_finiti”. – ha affermato l’assessora alle Culture Rita Soccio – Come sappiamo bene, il cinema è un ottimo strumento di promozione, valorizza il turismo creando itinerari territoriali dedicati che muovono un nutrito pubblico di visitatori. E siamo sicuri che ai nostri concittadini piacerà molto anche l’dea di fare da comparsa nel film».

Per le riprese del film la produzione cinematografica selezionerà almeno quindici comparse sul territorio, uomini e donne di un’età compresa tra i 18 e i 75 anni con o senza esperienza. «Cerchiamo sul territorio di Recanati uomini e donne maggiorenni che vogliono fare le comparse nel film- ha spiegato Michele Calì – le selezioni sono aperte a tutti sia a chi ha già avuto esperienza nel settore sia a chi vuole provare l’ebrezza, almeno una volta nella vita, di partecipare ad un film e rivedersi nel grande schermo tra gli attori».

Per avere la possibilità di partecipare al film basterà presentarsi nel Palazzo comunale, giovedì prossimo 12 gennaio alle ore 15 dove la A.C. Production e il regista De Mattheis effettueranno le selezioni per le comparse che appariranno nella pellicola. Dopo la presentazione ufficiale in anteprima nazionale alla 79^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia il film “In-finiti” ha preso il via a novembre a Sona nella Villa Landini, una dimora storica costruita alla fine dell’800 che fa parte delle “Ville Venete” e a Grezzana. E come annunciato a novembre, dopo la pausa natalizia si girerà a Recanati il 17 e il 18 gennaio, tra i principali luoghi dove verranno effettuate le riprese del film: le vie del centro storico di Recanati, il Centro Nazionale Studi Leopardiani e il Colle dell’Infinito.