LEGA PRO - Grande prestazione degli uomini di mister Pagliari che battono i quotati avversari e finalmente festeggiano nel loro stadio. Apre Sbaffo e dopo il momentaneo pareggio ospite nella ripresa (Energe), Carpani sigla una doppietta, prima del sigillo del nuovo arrivato Guadagni e della rete di Cerretelli: termina 4 a 2

di Andrea Cesca

La prima partita del nuovo anno, la seconda del girone di ritorno, rilancia le ambizioni salvezza della Recanatese. Dopo la vittoria nel derby di Pesaro i giallorossi battono per 4 a 2 la Carrarese e si portano a +3 sulla zona playout.

Una prestazione quasi perfetta per la squadra allenata da Giovanni Pagliari contro un avversario di riguardo. Il poker porta la firma di Sbaffo, Carpani (doppietta) e Guadagni, quest’ultimo autore di un ottimo esordio. Da segnalare anche una traversa colpita dal Re Leone Sbaffo, due i legni invece per la formazione ospite con Energe e Bozhanaj. La seconda vittoria interna della stagione, la prima nel rinnovato stadio “Nicola Tubaldi” era attesissima dalla tifoseria, anche perché finora il ruolino di marcia casalingo era stato davvero insufficiente. La Recanatese può guardare al futuro con rinnovato ottimismo, ma ci sarà da lottare.

Giovanni Pagliari butta subito nella mischia il neo arrivato Guadagni mentre l’altro rinforzo Peretti si accomoda in panchina. Contro la Carrarese Pagliari vara un 4-3-3 con Ferretti nell’insolito ruolo di terzino sinistro. La riapertura ufficiale del calcio mercato ha fatto registrare le prime operazioni sia in entrata che in uscita. Non fanno più parte della Recanatese Ventola e Meloni, dovrebbero lasciare il giallorosso anche Tafa, Minicucci e Zammarchi che non figurano tra i convocati. Il mercato è in fermento, la rosa dei giallorossi è ristretta anche perché continuano ad essere indisponibili Gomez e Pacciardi. La Recanatese deve cambiare passo in casa dove finora ha raccolto pochissimo. La Carrarese deve fare a meno di Mercati e Coccia, Giannetti si accomoda in panchina.

Gli ospiti partono meglio, al 7’ percussione di Della Latta, Energe scambia con Bozhanaj, Fallani in uscita chiude lo specchio della porta all’attaccante ospite, poi Ferrante spazza l’area. La Recanatese prende confidenza con la partita, al 12’ D’Ambrosio rischia l’autorete su una palla rimessa in area da Guadagni. Sul tiro dalla bandierina i padroni di casa sbloccano il risultato: Ferretti scambia con Longobardi poi mette in area, Sbaffo di testa salta tra Grassini e Pelagatti e mette in fondo al sacco nonostante l’estremo tentativo di Satalino, 1 a 0 e ottavo gol in campionato per il capitano. La Carrarese accusa il colpo, poco dopo la mezzora Sbaffo va vicinissimo al raddoppio, sul secondo corner in proprio favore stavolta calciato da Guadagni l’incornata del capitano si stampa sulla traversa. Nel finale di tempo l’undici toscano si riaffaccia in avanti e al 37’ pareggia il conto dei legni: Energe dal limite dell’area mira l’incrocio dei pali, la palla sbatte sulla traversa e torna in campo.

L’inizio del secondo tempo è scoppiettante. La Carrarese trova subito la rete del pareggio: al 49’ Cicconi dalla sinistra mette una palla bassa in area che trova impreparata la difesa locale, Fallani respinge la conclusione ravvicinata di Capello, nulla può l’estremo difensore giallorosso sul tap in di Energe che si ritrova la palla addosso, 1 a 1. La reazione della Recanatese è rabbiosa, subito un colpo di testa di Marafini, deviato, sfiora il palo. Poi sale in cattedra Carpani, autore di una doppietta. Al 57’ Guadagni dalla destra disegna l’assist con il sinistro, sul secondo palo in spaccata Carpani insacca la rete del nuovo vantaggio, 2 a 1. La doppietta di Carpani che indirizza la partita si materializza al 66’: Giampaolo calcia l’angolo dalla sinistra, Carpani svetta di testa sul primo palo, la palla colpisce la parte bassa della traversa e fa 3 a 1. Fallani salva il risultato sul neo entrato D’Auria, poi Guadagni all’80’ mette il sigillo sulla partita al termine di una prestazione molto positiva: l’assist è di Sbaffo, il sinistro di Guadagni non lascia scampo a Satalino, 4 a 1. Un minuto dopo Cerretelli pesca il jolly con un sinistro che si infila all’incrocio dei pali, poi Bozhanaj potrebbe riaprirla ma il tiro viene ribattuto dal palo. Termina in gloria per la Recanatese, acclamata dai tifosi. Domenica prossima derby al Bruno Recchioni di Fermo per Sbaffo e compagni.

Il tabellino:

RECANATESE (4-3-3): Fallani 7; Longobardi 6 (31’ st Somma ng), Ferrante 6,5, Marafini 6,5, Ferretti 7; Morrone 6,5, Raparo 6 (31’ st Alfieri ng), Carpani 7; Guadagni 8 (39’ st Marilungo ng), Sbaffo 7, Giampaolo 6 (25’ st Senigagliesi ng). A disp.: Bagheria, Amadio, Quacquarelli, Guidobaldi, Molinterni, Peretti. All.: Pagliari

CARRARESE (3-5-2): Satalino 5,5; Pelagatti 5 (33’ Cerretelli 6), D’Ambrosio 6, Imperiale 5,5 (1’ st Marino 6); Grassini 6, Della Latta 6, Schiavi 5,5 (23’ st D’Auria ng), Bozhanaj 6, Cicconi 6; Capello 5,5 (23’ st Giannetti ng), Energe 6 (33’ st Samele ng). A disp.: Rovida, Gatti, Folino, Samele, Frey, Bagnoli. All.: Dal Canto

TERNA ARBITRALE: Simone Guazolino di Torino (assistenti Cataneo di Foggia e Gentile di Isernia, quarto ufficiale Renzi di Pesaro)

Reti: pt. 13’ Sbaffo (R); st. 4’ Energe (C), 13’ e 21’ Carpani (R), 35’ Guadagni (R), 36’ Cerretelli (C)

Note: 1’ di raccoglimento in memoria di Gianluca Vialli. Spettatori 600 circa. Calci d’angolo 4 a 1 per la Recanatese. Ammoniti Grassini, Imperiale, Della Latta, Longobardi, Raparo, Bozhanaj, Ferretti. Recupero: pt. 0’ st. 3’.