Incidente con la moto a Recanati, un ferito portato all’ospedale di Macerata. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di questa mattina in località San Pietro, a Recanati. In corso di accertamento le cause dell’accaduto. Il centauro è stato soccorso dal 118. Nell’incidente non ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato, per gli accertamenti del caso, all’ospedale di Macerata. Altro piccolo incidente questa mattina a Macerata. Intorno alle 11, in via Spalato, un uomo che si trovava su di un monopattino è caduto a terra dopo essere stato sfiorato da una vettura che stava passando. Nulla di grave per l’uomo, un 60enne, che è stato trasportato all’ospedale di Macerata per le cure del caso.