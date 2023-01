CIVITANOVA - L'avvocato Paolo Carnevali assiste la giovane donna che ha denunciato il presidente del Consiglio comunale che oggi è intervenuto con una lettera per difendersi. «Stiamo valutando se fare opposizione alla richiesta della procura di archiviare. Per gli altri reati, lesioni e violenza privata, si vedrà nelle sedi opportune». Anche lei ha scritto: «Chiederò altre indagini»

«Le affermazioni di Fausto Troiani? I processi si fanno in tribunale, la giustizia farà il suo corso e sarà la sede per appurare il tutto», così l’avvocato Paolo Carnevali, legale della 34enne che ha denunciato il presidente del Consiglio comunale di Civitanova (la procura ha chiuso le indagini per lesioni personali e violenza privata).

Troiani, che è assistito dall’avvocato Gian Luigi Boschi, questa mattina ha scritto che la ragazza (con cui, sostiene la procura, aveva avuto una relazione) avrebbe detto cose non vere e ha fatto riferimento ad una denuncia per violenza sessuale, che è stata archiviata.

«L’indagine sulla violenza sessuale non è stata archiviata, c’è la richiesta a cui possiamo fare opposizione e stiamo valutando se farla o meno» aggiunge l’avvocato Carnevali. Che sulla vicenda di più preferisce non dire, ribadendo che «ci saranno le opportune sedi per verificare le accuse, la loro veridicità e le eventuali calunnie».

Troiani a sua volta oggi ha detto di aver pure lui fatto denuncia per stalking ed estorsione verso la ragazza, che dice di aver conosciuto per la sua attività di medico. La ragazza sostiene di aver avuto una relazione con Troiani e di aver poi scoperto che lui stava con un’altra donna. E proprio in seguito a questo ci sarebbe stata una discussione in cui il presidente del Consiglio comunale l’avrebbe colpita con uno schiaffo, perforandole il timpano dell’orecchio. Inoltre, contesta la procura, avrebbe impedito alla ragazza di uscire di casa per chiamare i soccorsi.

Troiani sostiene invece: «Quale credibilità può avere una donna che inventa una storia assolutamente falsa di violenza? Pur non essendo uno psicologo ritengo facile, che chi ha già inventato una storia di stupro, possa ugualmente farlo con uno schiaffo».

Sulla vicenda, con una lettera firmata, interviene anche la 34enne. Tra l’altro scrive: «Fausto Troiani, dopo avermi conosciuta per aver eseguito una visita medica, mi ha corteggiata per tre mesi, iniziando poi con me nella tarda primavera del 2021 una relazione sentimentale durata per oltre un anno così come accertato dal pm. Le ragioni della violenza e delle lesioni sono note alla procura». E sulla violenza sessuale dice: «Nessun giudice al 4 gennaio 2023 ha archiviato il reato di violenza sessuale. Tutt’altro. Sto infatti depositando formale opposizione alla richiesta di archiviazione, allegando memoria con richiesta di nuove indagini, provvedimenti da eseguire per l’acquisizione di prove». E conclude: «Io non mi fermerò».

(Gian. Gin.)