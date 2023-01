IL DONO dell’associazione diabetici Recanati-Loreto permetterà di portare la diabetologia di Macerata, guidata dal dottor Gabriele Brandoni, all'avanguardia nella regione

L’associazione diabetici Recanati Loreto ha donato un calorimetro Fitmate alla unità operativa Diabetologia Recanati. Si tratta di una attrezzatura per lo screening del Piede Diabetico, che fornisce indicazioni peculiari per il calcolo del fabbisogno calorico e non è sostituibile da altra strumentazione.

Questo apparecchio, attualmente presente solo nell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche, permetterà di portare la diabetologia di Macerata, guidata dal dottor Gabriele Brandoni, all’avanguardia nella regione. Nelle Marche soffrono di diabete circa 80 mila persone (67 mila seguite dai centri diabetologici, le restanti dai medici di base), il 4,4% della popolazione, con oltre 300 pazienti pediatrici. Ci sono 15 centri di diabetologia per adulti più uno pediatrico (al Salesi), da tempo collegati in rete e 13 associazioni territoriali di pazienti con diabete. Nei casi più gravi il diabete porta a problematiche cardio-cerebrovascolari (infarto miocardico o cardiopatia ischemica, ictus cerebrale), neurologiche, ormonali, renali, o il cosiddetto piede diabetico (una ferita che, se non trattata in maniera specialistica, degenera formando ulcere, infezioni e cancrena che portano anche ad amputazioni).