Recanatese puntella la difesa:

dal Palermo ecco Manuel Peretti

SERIE C - Il centrale è nato a Verona il 7 marzo 2000. Con i siciliani totalizza 40 presenze tra Serie D e C. Una breve parentesi al Grosseto e ancora Palermo in Serie B nella prima parte dell’attuale stagione

3 Gennaio 2023 - Ore 17:22 - caricamento letture

Manuel Peretti è un nuovo giocatore della Recanatese. Nato a Verona il 7 marzo 2000, il difensore centrale è cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona. Qui ha giocato fino alla Primavera. Nella stagione 2019/2020 assapora il calcio dei grandi approdando in Serie D al Palermo. Con i siciliani totalizza 40 presenze tra D e Serie C. Una breve parentesi al Grosseto e ancora Palermo in Serie B nella prima parte dell’attuale stagione. Peretti da domani si unirà al gruppo e sarà a disposizione di mister Giovanni Pagliari per la partita di domenica prossima, 8 gennaio: al Nicola Tubaldi arriverà la Carrarese. Il difensore centrale approda in giallorosso subito dopo Giuseppe Guadagni, 22enne attaccante proveniente dall’Avellino, ufficializzato proprio ieri. Recanatese, rinforzo in attacco: dall’Avellino arriva Giuseppe Guadagni

© RIPRODUZIONE RISERVATA