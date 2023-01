SERIE C - Il 22enne esterno offensivo è cresciuto nelle giovanili del Napoli

La Us Recanatese comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive di Giuseppe Guadagni, esterno offensivo classe 2001 proveniente dall’Avellino.

Nato a Brusciano il 26 novembre 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Paganese attirando le attenzioni del Napoli. Nell’Under 17 dei partenopei totalizza 7 gol in 25 presenze. Dopo la parentesi con le giovanili azzurre torna alla Paganese in Serie C collezionando 77 presenze e 12 gol. In questa prima parte di stagione ha giocato nell’Avellino e ora è pronto a scendere in campo con la squadra allenata da Giovanni Pagliari in questo campionato di Serie C.