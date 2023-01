PORTO RECANATI - Il proprietario era a un veglione, quando i ladri hanno messo a segno il furto nel quartiere Montarice

Furto di San Silvestro, banda mette a segno un colpo di oggetti preziosi per un valore di circa 50mila euro. E’ successo nella notte tra sabato e domenica a Porto Recanati, nel quartiere di Montarice. Nel mirino dei malviventi, la casa di commerciante di gioielli di 67 anni che era fuori per festeggiare il Capodanno in un locale.

I ladri sono entrati nell’abitazione e sono riusciti a rubare diversi preziosi che il commerciante teneva in casa. Ad accorgersi del furto il proprietario di ritorno dal veglione nella mattina di domenica che ha dato l’allarme e chiamato i carabinieri con i quali ha effettuato un inventario della merce rubata. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.