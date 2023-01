In bici sulla superstrada (Video)

UN CICLISTA ripreso da un automobilista nel tratto tra Corridonia e Morrovalle in direzione mare

In bicicletta sulla superstrada in direzione mare. Un ciclista, abbigliamento tecnico a puntino e bici professionale, ripreso oggi pomeriggio intorno alle 16,30 da un’automobilista tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle, all’altezza del distributore. Una situazione pericolosa per via della nebbia, con il ciclista che con ogni probabilità ha sbagliato strada e poi si è fermato all’autogrill.