MACERATA - Vincenzo Lattanzi, 72 anni, si è allontanato da casa il 23 dicembre. Lo ha fatto a piedi, l'auto gli era stata rubata il giorno prima. I familiari si sono rivolti all’associazione Penelope

Appello per ritrovare Vincenzo Lattanzi, sparito da una settimana da Macerata. L’uomo si è allontanato a piedi e i famigliari stanno cercando di rintracciarlo. Lo fanno con un appello attraverso l’associazione Penelope Marche che da anni si occupa di persone scomparse e offre aiuto alle famiglie.

Lattanzi ha 72 anni e si è allontanato a piedi da casa lo scorso 23 dicembre. A piedi anche perché la sua auto, una Opel Astra azzurra, con targa Ch797hn, è stata rubata proprio il giorno prima.

L’uomo è alto 1,74 e pesa 74 chili, ha capelli e occhi scuri. È possibile che Lattanzi si trovi ancora a Macerata, per questo viene chiesto di fare attenzione se per caso lo si noti per strada, oppure che si sia allontanato con un autobus e o un treno. L’associazione lascia anche un recapito per le segnalazioni: 3396514799 oppure si può chiamare il 112.