TOLENTINO - L'Università delle tre età ha raggiunto quota 206 iscritti, 60 in più rispetto allo scorso anno accademico. Presto al via i corsi del secondo trimestre: “Radici: i borghi, l’arte, le storie”, “Di Letteratura”, “L’arte svelata”, lezioni di “Spagnolo” (con insegnante di madre lingua) ed i laboratori di “Mosaico in vetro”, “Decorazione”, “Chiacchierino”, “Bigiotteria e monili” e “Dalla matita all’acquerello”

La programmazione dell’Università delle Tre Età Unitre di Tolentino, oltre ad essere varia e ricca, è anche differenziata nei tempi e nei modi per rispondere a quante più possibili esigenze.

Accanto ai corsi annuali, infatti, quali le “Lezioni di cinema”, i corsi “On line” e “La comunicazione efficace”, ci sono quelli trimestrali di primo e di secondo trimestre. A breve, dunque, conclusi i corsi del primo, prenderanno il via quelli del secondo, esattamente “Radici: i borghi, l’arte, le storie”, “Di Letteratura”, “L’arte svelata”, lezioni di “Spagnolo” (con insegnante di madre lingua) ed i laboratori di “Mosaico in vetro”, “Decorazione”, “Chiacchierino”, “Bigiotteria e monili” e “Dalla matita all’acquerello”.

Le iscrizioni, da tempo concluse ufficialmente, in realtà si sono protratte sino alle vacanze di Natale, con un bilancio positivo di 206 associati, 60 in più, rispetto al precedente anno accademico. La programmazione tutta è stata molto apprezzata, in particolare i corsi del benessere fisico organizzato dal locale Centro Ambulatoriale Santo Stefano, diretto da Donatella Paris e dal Cantiere DanzArte di Tolentino con le docenti Alessandra Aramini Lambertucci e Johara Castellucci; molto richiesti anche i corsi di “Informatica utile” con Andrea Marinangeli e i due di lingua “Inglese” con Theadore Eschuck.

Va sottolineato che di fronte alle richieste in esubero rispetto ai posti disponibili, la generosità e la professionalità dei docenti hanno fatto sì che quasi nessuna richiesta fosse respinta, usando strategie varie, compresa l’istituzione di corsi doppiati o triplicati, senza badare al lavoro in sovraccarico. L’esercizio del volontariato, dunque, fa fiorire nelle associazioni che lo praticano, un valore aggiunto, e nello stesso tempo, un vantaggio per quanti ne usufruiscono se, come nel caso specifico dell’Unitre di Tolentino, si richiedono quote associative e ticket di gestione “accessibili” e “popolari” a fronte di un’organizzazione garante della qualità di ogni corso e di ogni laboratorio.

(Articolo promoredazionale)