LE INIZIATIVE del club di Tolentino durante le festività hanno permesso di raccogliere fondi per il ''Rotarycenter”, centro per giovani con disabilità lieve

Successo per “Rotarytorrone”, iniziativa targata Rotary Tolentino giunta alla quarta edizione. Il sodalizio tolentinate ha realizzato in collaborazione con l’azienda Tre Mori di Tolentino due tipi di torroni, morbido al caffè e il nocciolato al cioccolato, che sono stati venduti nei mercatini de “Le piazzette”, progetto di Copagri e Cna di Macerata, allestiti nelle piazze dei centri storici delle città.

La prima tappa è stata quella di Tolentino, l’8 dicembre, dalle 8 alle 20 in piazza Mauruzi. Il ricavato della vendita dei torroni sarà destinato per sviluppare progetti del club. Nelle precedenti con il ricavato ha sostenuto il ”Rotarycenter”, il centro per giovani con disabilità lieve avviato dal club nel giugno 2020 per una maggior integrazione nella società e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma delle iniziative natalizie del comune di Tolentino ed è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. Grande partecipazione, inoltre, al pranzo di Natale, organizzato da Rotary Tolentino al Politeama per soci e amici. Nel corso della giornta sono stati raccolti fondi per sostenere i giovani nello sport ed è stata proposta una lotteria con la collaborazione dei ragazzi dell’Interact Tolentino alcuni dei quali si sono esibiti in canti e balli. L’evento è stato allietato dalla musica di Lallo Pascucci. Erano presenti anche Franco Moschini, il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, il governatore incoming Gesualdo Angelico.